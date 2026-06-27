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EN VIVO ⚽ RD Congo vs. Uzbekistán: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

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La República Democrática del Congo y Uzbekistán se miden en Atlanta con la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo. Seguí el minuto a minuto en vivo.

RD Congo va por la hazaña ante Uzbekistán.

RD Congo va por la hazaña ante Uzbekistán.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta es el escenario de un choque crucial por la tercera fecha del Grupo K. Tanto la República Democrática del Congo como Uzbekistán salen a jugar con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para mantener encendida la ilusión de meterse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Todo lo que tenés que saber de RD Congo y Uzbekistán

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comienza a las 20:30 (hora de Argentina) y cuenta con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y Telefe.

  • La oportunidad africana: Los dirigidos por Sébastien Desabre suman un punto tras su valioso empate ante Portugal y la ajustada derrota contra Colombia. Una victoria los dejaría con serias chances de clasificar a la próxima ronda.

  • El margen de error asiático: El elenco conducido por el italiano Fabio Cannavaro afronta este duelo sin unidades luego de dos caídas consecutivas. En su debut absoluto en los mundiales, necesitan un triunfo por buena diferencia para soñar con el pase.

Goles al instante de RD Congo vs. Uzbekistán

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Comenzó el segundo tiempo

RD Congo y Uzbekistán ya disputan el último tramo del encuentro.

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Terminó el primer tiempo

Uzbekistán gana 1-0 en los primeros 45 minutos ante RD Congo.

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Gol de Uzbekistán

ldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo a los 9 minutos del primer tiempo.

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Comenzó el partido

RD Congo y Uzbekistán ya disputan el encuentro

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