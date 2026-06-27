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EN VIVO ⚽ Colombia vs. Portugal: Goles, resultado y posiciones del Grupo K

Deportes

La selección de Colombia se enfrenta a Portugal en Miami para definir la punta del Grupo K. Seguí el resultado, los goles y el minuto a minuto en vivo.

Muñoz es el goleador de Colombia en el Mundial. 

Muñoz es el goleador de Colombia en el Mundial. 

En un duelo que promete grandes emociones, la selección de Colombia se enfrenta a Portugal en Miami para definir el Grupo K del Mundial 2026. El conjunto sudamericano llega invicto y busca asegurar el primer puesto ante el poderoso equipo europeo liderado por Cristiano Ronaldo, en un verdadero partidazo.

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Todo sobre Colombia y Portugal en el Mundial 2026

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 20:30 (hora de Argentina) en la ciudad de Miami y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de DSports.

  • El gran presente colombiano: La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega con puntaje ideal (6 puntos) tras dos victorias consecutivas y ya tiene asegurado su boleto a la siguiente instancia.

  • El desafío portugués: Los europeos, capitaneados por Cristiano Ronaldo, suman 4 unidades tras un empate y un triunfo, y necesitan imperiosamente ganar para arrebatarle la cima a los sudamericanos.

Goles al instante de Colombia y Portugal

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Comenzó el segundo tiempo

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Terminó el primer tiempo

Colombia y Portugal igualan 0-0 en los primeros 45 minutos.

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Comenzó el partido

Colombia ya se enfrenta a Portugal

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