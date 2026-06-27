EN VIVO ⚽ Colombia vs. Portugal: Goles, resultado y posiciones del Grupo K

La charla entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez que recorre el mundo
La selección de Colombia se enfrenta a Portugal en Miami para definir la punta del Grupo K. Seguí el resultado, los goles y el minuto a minuto en vivo.
En un duelo que promete grandes emociones, la selección de Colombia se enfrenta a Portugal en Miami para definir el Grupo K del Mundial 2026. El conjunto sudamericano llega invicto y busca asegurar el primer puesto ante el poderoso equipo europeo liderado por Cristiano Ronaldo, en un verdadero partidazo.
Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 20:30 (hora de Argentina) en la ciudad de Miami y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de DSports.
El gran presente colombiano: La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega con puntaje ideal (6 puntos) tras dos victorias consecutivas y ya tiene asegurado su boleto a la siguiente instancia.
El desafío portugués: Los europeos, capitaneados por Cristiano Ronaldo, suman 4 unidades tras un empate y un triunfo, y necesitan imperiosamente ganar para arrebatarle la cima a los sudamericanos.
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