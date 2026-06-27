Fin: renunció Manuel Adorni
Luego de semanas de polémicas y acorralado por sus inconsistencias, el funcionario estrella de Javier Milei deja su cargo en el Gobierno.
Acorralado luego de sus flojos descargos sobre las incosistencias de su declaración jurada, con el argumento del pendrive con medio millón de dólares; el ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su renuncia y se corre del Gobierno de Javier Milei.
Pese a las constantes muestras de apoyo del Presidente, al también exvocero le habían soltado la mano hasta los periodistas más oficialistas.
Los motivos de Manuel Adorni para dejar el Gobierno
En el texto, el funcionario enumeró una larga lista de mentiras que, según él, se difundieron deliberadamente para afectarlo a nivel personal y político. Entre ellas, destacó acusaciones sobre viajes inexistentes, gastos astronómicos, supuestas "granjas cripto" operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo y hasta la insólita existencia de un pendrive lleno de dólares.
"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", sentenció indignado en la carta. Asimismo, denunció que las operaciones llegaron a límites extremos al inventarle amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Ante esta situación límite, argumentó que decidió dar un paso al costado para priorizar el resguardo de su mujer, sus pequeños hijos y sus afectos más cercanos.
"Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño", sentenció tajante en su escrito. En esa misma línea, remarcó que no podía seguir exponiendo a sus seres queridos a lo que calificó como una verdadera "carnicería mediática".
Finalmente, a pesar del dolor y el desgaste de este proceso, aprovechó para agradecer al mandatario por haber confiado en él y reafirmó su total apoyo al rumbo de la actual gestión nacional. Aseguró que se retira "tranquilo y sereno" y que logrará irse a dormir en absoluta paz consigo mismo y con todo lo hecho por el país durante su intensa gestión pública.
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