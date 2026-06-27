Fin: renunció Manuel Adorni

"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", sentenció indignado en la carta. Asimismo, denunció que las operaciones llegaron a límites extremos al inventarle amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Ante esta situación límite, argumentó que decidió dar un paso al costado para priorizar el resguardo de su mujer, sus pequeños hijos y sus afectos más cercanos.

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"Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño", sentenció tajante en su escrito. En esa misma línea, remarcó que no podía seguir exponiendo a sus seres queridos a lo que calificó como una verdadera "carnicería mediática".

Finalmente, a pesar del dolor y el desgaste de este proceso, aprovechó para agradecer al mandatario por haber confiado en él y reafirmó su total apoyo al rumbo de la actual gestión nacional. Aseguró que se retira "tranquilo y sereno" y que logrará irse a dormir en absoluta paz consigo mismo y con todo lo hecho por el país durante su intensa gestión pública.