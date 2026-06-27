Quién es el relator de Selección Argentina vs. Jordania en cada canal de TV y streaming
La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.
La Selección Argentina completará este sábado su participación en la primera etapa del Mundial 2026 frente a Jordania en un horario marcadamente nocturno por lo que los fanáticos de la Scaloneta tendrán que preparar el café o estirar la sobremesa.
El encuentro se juega desde las 23 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.
Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Telefe: la pantalla de aire
El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.
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Relatos: Pablo Giralt
Comentarios: Juan Pablo Varsky
Campo de juego: Sofía Martínez
TyC Sports: el clásico del cable
La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.
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Relatos: Hernán Feler
Comentarios: Ariel Senosiain
Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul
DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda
La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.
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Relatos: Gustavo Kuffner
Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez
Disney+: el desembarco en el streaming
La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.
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Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre
Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López
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