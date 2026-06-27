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Quién es el relator de Selección Argentina vs. Jordania en cada canal de TV y streaming

Deportes

La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.

Quién es el relator de Selección Argentina vs. Jordania en cada canal de TV y streaming

Quién es el relator de Selección Argentina vs. Jordania en cada canal de TV y streaming

La Selección Argentina completará este sábado su participación en la primera etapa del Mundial 2026 frente a Jordania en un horario marcadamente nocturno por lo que los fanáticos de la Scaloneta tendrán que preparar el café o estirar la sobremesa.

El encuentro se juega desde las 23 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.

Cómo ver a la Selección Argentina con el relato de Mariano Closs en el celular y con descuento
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Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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