Entre risas y buen clima: así fue la sesión de fotos de la Selección Argentina antes del debut

El video publicado mostró intercambios de bromas, sonrisas espontáneas y algunas escenas que reflejan la confianza construida por el plantel durante los últimos años. Esa unión se transformó en una de las principales características del ciclo de Lionel Scaloni y volvió a quedar expuesta durante la producción fotográfica.

messi fotos seleccion

Uno de los nombres que no apareció en el material difundido fue el de Marcos Senesi. El defensor fue convocado de urgencia por Scaloni tras la lesión de Leonardo Balerdi y se incorporó recientemente a la delegación. Debido a los tiempos de su llegada, su participación en la producción fotográfica no quedó reflejada en el video compartido por la selecta.

La incorporación del zaguero se produjo luego de que el cuerpo técnico analizara diferentes alternativas para reemplazar a Balerdi, quien sufrió un desgarro que lo dejó fuera del torneo. Según trascendió, la recuperación favorable de algunos futbolistas que arrastraban molestias físicas permitió que Scaloni optara por sumar un defensor central en lugar de reforzar otros sectores del campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065466000674275599&partner=&hide_thread=false ¡LA SELECCIÓN ARGENTINA YA TIENE SUS FOTOS PARA EL MUNDIAL! pic.twitter.com/73wKCvcLMY — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2026

Lo que se le viene a la Selección Argentina en el Mundial 2026

La expectativa alrededor de la Selección es enorme. Argentina llega a la Copa del Mundo como una de las principales candidatas después de los éxitos conseguidos en los últimos años y buscará comenzar con el pie derecho cuando enfrente a Argelia el próximo martes. El encuentro marcará el inicio de una nueva ilusión para un grupo que intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Además del compromiso frente al conjunto africano, la Albiceleste deberá enfrentar posteriormente a Austria y Jordania para completar su participación en la fase de grupos. Por eso, cada jornada previa resulta fundamental para ajustar detalles y mantener la concentración de cara a una competencia que promete ser exigente desde el primer minuto.

Mientras el plantel continúa trabajando en Kansas City, las imágenes del backstage permitieron mostrar una faceta diferente de los campeones del mundo. Entre flashes, cámaras y muchas risas, la Scaloneta dejó en evidencia que la confianza y la armonía siguen siendo dos de los pilares fundamentales de un grupo que sueña con volver a hacer historia en el escenario más importante del fútbol mundial.