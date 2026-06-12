Entre risas y buen clima: así fue la sesión de fotos de la Selección Argentina antes del debut
Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y varias figuras participaron de una jornada marcada por las bromas y la distensión a pocos días del estreno frente a Argelia.
A medida que se acerca el esperado debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina continúa afinando los últimos detalles dentro y fuera del campo de juego. Mientras Lionel Scaloni trabaja en la preparación del equipo que enfrentará a Argelia en el estreno del Grupo J, el plantel también cumplió con uno de los compromisos habituales que forman parte de cada Copa del Mundo: la sesión fotográfica oficial organizada por la FIFA.
Este viernes, la cuenta oficial de la Albiceleste compartió imágenes inéditas del detrás de escena de aquella producción, mostrando un costado relajado y distendido de los futbolistas en medio de la máxima competencia internacional. Lejos de la tensión propia de los entrenamientos y de la preparación táctica, los jugadores se mostraron sonrientes y protagonizaron varios momentos de camaradería frente a las cámaras.
La producción forma parte del material protocolar que utiliza la FIFA durante el torneo. Son las fotografías que luego aparecen en las transmisiones oficiales cuando se anuncian las formaciones, se muestran estadísticas o se destacan las figuras de cada encuentro. Aunque se trata de una actividad obligatoria para todos los seleccionados participantes, el plantel argentino la convirtió en una jornada marcada por el buen humor.
Entre los protagonistas que aparecieron en las imágenes difundidas se destacaron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Julián Álvarez, quienes posaron tanto con la camiseta titular como con la alternativa que utilizará el equipo durante la competencia. Las tomas dejaron ver el ambiente positivo que reina dentro del grupo a pocos días del inicio del camino mundialista.
El video publicado mostró intercambios de bromas, sonrisas espontáneas y algunas escenas que reflejan la confianza construida por el plantel durante los últimos años. Esa unión se transformó en una de las principales características del ciclo de Lionel Scaloni y volvió a quedar expuesta durante la producción fotográfica.
Uno de los nombres que no apareció en el material difundido fue el de Marcos Senesi. El defensor fue convocado de urgencia por Scaloni tras la lesión de Leonardo Balerdi y se incorporó recientemente a la delegación. Debido a los tiempos de su llegada, su participación en la producción fotográfica no quedó reflejada en el video compartido por la selecta.
La incorporación del zaguero se produjo luego de que el cuerpo técnico analizara diferentes alternativas para reemplazar a Balerdi, quien sufrió un desgarro que lo dejó fuera del torneo. Según trascendió, la recuperación favorable de algunos futbolistas que arrastraban molestias físicas permitió que Scaloni optara por sumar un defensor central en lugar de reforzar otros sectores del campo.
Lo que se le viene a la Selección Argentina en el Mundial 2026
La expectativa alrededor de la Selección es enorme. Argentina llega a la Copa del Mundo como una de las principales candidatas después de los éxitos conseguidos en los últimos años y buscará comenzar con el pie derecho cuando enfrente a Argelia el próximo martes. El encuentro marcará el inicio de una nueva ilusión para un grupo que intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.
Además del compromiso frente al conjunto africano, la Albiceleste deberá enfrentar posteriormente a Austria y Jordania para completar su participación en la fase de grupos. Por eso, cada jornada previa resulta fundamental para ajustar detalles y mantener la concentración de cara a una competencia que promete ser exigente desde el primer minuto.
Mientras el plantel continúa trabajando en Kansas City, las imágenes del backstage permitieron mostrar una faceta diferente de los campeones del mundo. Entre flashes, cámaras y muchas risas, la Scaloneta dejó en evidencia que la confianza y la armonía siguen siendo dos de los pilares fundamentales de un grupo que sueña con volver a hacer historia en el escenario más importante del fútbol mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario