Enzo Fernández fue figura, marcó de penal y el Chelsea goleó al Crystal Palace en la Premier League
El volante argentino anotó el 3-0 en Selhurst Park, fue ovacionado por los hinchas y el Chelsea llegó a 37 puntos para ubicarse cuarto en la Premier League.
El Chelsea logró un valioso triunfo por 3-1 ante el Crystal Palace en el estadio Selhurst Park, con una destacada actuación de Enzo Fernández, que coronó la victoria con un gol de penal y fue uno de los puntos altos del equipo dirigido por Liam Rosenior. El resultado le permitió al conjunto londinense escalar posiciones y meterse en zona alta de la Premier League.
Durante la primera media hora, el desarrollo fue complejo para la visita, que encontró dificultades para imponer condiciones. La apertura del marcador llegó a los 34 minutos, cuando Estevao aprovechó un error en la salida del rival y definió con jerarquía para poner el 1-0. Al inicio del complemento, el Chelsea amplió la diferencia con una rápida jugada colectiva que terminó en los pies de Joao Pedro, quien definió a los 50 minutos tras una combinación con Trevoh Chalobah y el propio Estevao.
La tranquilidad definitiva llegó menos de 15 minutos después, cuando el VAR sancionó penal por una mano de Jaydee Canvot en el área. Enzo Fernández se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso, selló el 3-0 para el Chelsea. El argentino celebró junto a los hinchas visitantes, que le dedicaron un canto especial desde la tribuna.
El mediocampista de 25 años atraviesa un gran presente y se consolidó como referente del equipo. Con este tanto, alcanzó los 25 goles y 27 asistencias en 148 partidos con la camiseta del Chelsea, ratificando su importancia tanto en la Premier League como en la selección argentina.
En el tramo final, el Crystal Palace logró descontar a través de Chris Richards, tras un remate luego de un tiro de esquina. Sin embargo, la expulsión de Adam Wharton, por doble amonestación en cinco minutos, limitó cualquier intento de reacción del equipo local, que estiró a 11 su racha de partidos sin ganar.
El Chelsea sumó su tercer triunfo consecutivo en la Premier League y el cuarto en los últimos cinco encuentros desde la llegada de Rosenior, de 41 años. Tras 23 fechas, se ubica cuarto con 37 puntos, a 16 del líder Arsenal. En la próxima jornada recibirá al West Ham el sábado desde las 14:30, hora de Argentina. Además, este miércoles visitará al Napoli por la Champions League, desde las 17:00, en un duelo clave que puede asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.
Los números de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea
