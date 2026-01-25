Enzo Fernández fue figura, marcó de penal y el Chelsea goleó al Crystal Palace en la Premier League

Durante la primera media hora, el desarrollo fue complejo para la visita, que encontró dificultades para imponer condiciones. La apertura del marcador llegó a los 34 minutos, cuando Estevao aprovechó un error en la salida del rival y definió con jerarquía para poner el 1-0. Al inicio del complemento, el Chelsea amplió la diferencia con una rápida jugada colectiva que terminó en los pies de Joao Pedro, quien definió a los 50 minutos tras una combinación con Trevoh Chalobah y el propio Estevao.