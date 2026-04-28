Enzo Fernández viajó a Madrid tras la polémica por las declaraciones sobre su futuro: la postura de Chelsea
Algunas estrellas del Chelsea y del Real Madrid aprovecharon su jornada de descanso para asistir a los octavos de final del cuarto Masters 1000 del año.
Lo que comenzó como una tarde de tenis en el Masters 1000 de Madrid terminó convirtiéndose en el foco de los principales portales deportivos de Europa. La imagen de Enzo Fernández saludando afectuosamente a Jude Bellingham y compartiendo la tarde en el Court Central de la Caja Mágica fue interpretada por muchos como algo más que un simple encuentro entre colegas. En España, los rumores sobre un presunto interés de Florentino Pérez por el ex-River volvieron a cobrar fuerza.
Si bien Enzo tiene contrato vigente con el Chelsea y viene de ser el héroe en la clasificación a la final de la FA Cup, su presencia en Madrid durante sus días de descanso reavivó las versiones que lo vinculan con la "Casa Blanca". El argentino, que fue sancionado con dos partidos y perdió la capitanía por decir que prefería Madrid como ciudad, eligió el mismo destino que generó controversia, pero esta vez sin conflictos con la dirigencia.
El mediocampista de la Selección Argentina no estuvo solo: llegó acompañado por Marc Cucurella y Joao Pedro, sus compañeros en el Chelsea. Tras un saludo cordial con Bellingham, el grupo de futbolistas se ubicó cerca del inglés para disfrutar del encuentro entre el local Jodar y el checo Kopriva, en una instancia del torneo donde también siguen en carrera los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
Para Enzo Fernández, estos son los últimos compromisos oficiales antes de sumarse a la concentración de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026. Al Chelsea le queda un calendario exigente de cinco partidos para intentar sellar su clasificación a la próxima Champions League y disputar el título de la FA Cup:
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Premier League: Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland.
FA Cup: La gran final ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Con la mira puesta en el 16 de mayo, fecha de la final en Wembley, el volante argentino disfruta de sus últimas horas de relax en territorio español, reafirmando su estatus como una de las figuras más convocantes del deporte mundial.
Así tomaron los medios de España la llegada de Enzo Fernández
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