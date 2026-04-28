Enzo Fernández viajó a Madrid tras la polémica por las declaraciones sobre su futuro: la postura de Chelsea

Lo que comenzó como una tarde de tenis en el Masters 1000 de Madrid terminó convirtiéndose en el foco de los principales portales deportivos de Europa. La imagen de Enzo Fernández saludando afectuosamente a Jude Bellingham y compartiendo la tarde en el Court Central de la Caja Mágica fue interpretada por muchos como algo más que un simple encuentro entre colegas. En España, los rumores sobre un presunto interés de Florentino Pérez por el ex-River volvieron a cobrar fuerza.