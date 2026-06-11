Dónde estaba Marcos Senesi cuando recibió el llamado para jugar el Mundial 2026 con Argentina
El defensor fue convocado por Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi y deberá sumarse a la Albiceleste en Estados Unidos.
La Selección Argentina ya tiene definido al reemplazante de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026. En las últimas horas Lionel Scaloni decidió convocar a Marcos Senesi, quien ocupará el lugar que dejó vacante el defensor del Olympique de Marsella luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.
La noticia llegó en un momento muy particular para el zaguero de 29 años. Tras finalizar una destacada temporada con el Bournemouth de la Premier League y cerrar su incorporación al Tottenham para el próximo mercado de pases, Senesi se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Ibiza. Desde allí recibió el llamado que todo futbolista sueña con tener: la posibilidad de disputar una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina.
De las vacaciones en Ibiza al Mundial 2026
Aunque no formaba parte de la lista inicial de 26 convocados, Senesi nunca dejó de mantenerse en actividad ante la posibilidad de una convocatoria de último momento. La lesión de Balerdi abrió una vacante en la nómina y el cuerpo técnico encabezado por Scaloni optó por sumar al ex defensor de San Lorenzo y Feyenoord, que viene de completar una gran campaña en el fútbol inglés.
Ahora, el central, que se encuentra en un gran nivel, deberá interrumpir sus vacaciones y viajar a Estados Unidos para incorporarse a la concentración de la Albiceleste, que ultima detalles para el debut mundialista frente a Argelia.
Un premio a su gran temporada
La convocatoria llega como reconocimiento a una temporada de alto nivel en Bournemouth, donde se consolidó como una de las piezas más importantes de la defensa. Su rendimiento le permitió además dar un nuevo salto en su carrera, ya que recientemente acordó su llegada al Tottenham, uno de los clubes más importantes de la Premier League que no vive un gran presente e intenta volver a los primeros planos.
Con experiencia en el fútbol europeo y un presente destacado, Senesi tendrá ahora la oportunidad de formar parte del plantel argentino que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. El defensor viajará en las próximas horas para ponerse a disposición de Scaloni y comenzar a trabajar junto al resto del grupo de cara al estreno ante Argelia, el primer desafío de la Albiceleste en el Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario