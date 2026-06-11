Dónde estaba Marcos Senesi cuando recibió el llamado para jugar el Mundial 2026 con Argentina

Un premio a su gran temporada

La convocatoria llega como reconocimiento a una temporada de alto nivel en Bournemouth, donde se consolidó como una de las piezas más importantes de la defensa. Su rendimiento le permitió además dar un nuevo salto en su carrera, ya que recientemente acordó su llegada al Tottenham, uno de los clubes más importantes de la Premier League que no vive un gran presente e intenta volver a los primeros planos.

Con experiencia en el fútbol europeo y un presente destacado, Senesi tendrá ahora la oportunidad de formar parte del plantel argentino que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. El defensor viajará en las próximas horas para ponerse a disposición de Scaloni y comenzar a trabajar junto al resto del grupo de cara al estreno ante Argelia, el primer desafío de la Albiceleste en el Mundial 2026.