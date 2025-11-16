Enzo Pérez negó rumores de conflicto con Marcelo Gallardo y explicó por qué perdió continuidad en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990144166030950723?s=20&partner=&hide_thread=false "LA EXPLICACIÓN DE QUE NO ESTOY JUGANDO ES PORQUE EL TÉCNICO VE QUE HAY UN COMPAÑERO QUE ESTÁ MEJOR QUE UNO. SE ESPECULA MUCHO. EN EL 2018 DESPUÉS DEL MUNDIAL, ME TOCÓ SER SUPLENTE"



Lejos de dramatizar, Pérez justificó su falta de minutos desde un enfoque deportivo: “La explicación es fácil: hay otro compañero que el DT ve mejor que uno. Se especulan un montón de cosas. En 2018, después del Mundial, me tocó ser suplente también. Respeto todas las decisiones”, sostuvo. Agregó, además, que su objetivo es aportar incluso desde afuera: “Estando adentro o afuera uno tiene que aportar, a mí me tocó de afuera en estos momentos y aporto desde ahí”.

Consultado por la renovación de su contrato, que vence en menos de dos meses, evitó dar señales y puso el foco en lo inmediato: “Hoy la renovación queda en un segundo plano, nuestra cabeza está en ganar hoy”. Por su condición de referente e ídolo, será él quien defina si continúa o no en el club una vez finalizado el Clausura.