Fin de ciclo: los cinco jugadores que finalizan contrato y podrían dejar River

Milton Casco

Casco, por su parte, perdió protagonismo ante la irrupción de jugadores más jóvenes, aunque siempre respondió cuando le tocó entrar. Con 37 años, ve con buenos ojos un regreso a Gimnasia, donde podría reencontrarse con su primer amor futbolístico. En tanto, Nacho Fernández, uno de los héroes de Madrid, alternó buenas y malas en el año, pero su influencia en el juego disminuyó. En La Plata también lo esperan si decide no renovar.

Pity Martínez

El “Pity” Martínez vivió un 2025 lleno de obstáculos físicos. Las lesiones lo marginaron durante gran parte de la temporada, y apenas pudo disputar una docena de partidos. Aunque se recuperó recientemente, su continuidad depende de que pueda sostener la regularidad, algo que parece improbable.

Miguel Borja

Por último, Miguel Borja, de 32 años, afronta un panorama incierto. Su nombre estuvo en el radar de varios clubes, y si bien siguió en el plantel, su futuro estaría lejos de River. Obtuvo la ciudadanía argentina, pero todo indica que no seguirá.