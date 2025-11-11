Fin de ciclo: los cinco jugadores que finalizan contrato y podrían dejar River
Varios futbolistas del Millonario están en el tramo final de su vínculo y su continuidad parece difícil. Marcelo Gallardo deberá decidir cómo rearmar el plantel para 2026.
El segundo semestre de 2025 no será fácil de olvidar en el mundo River. La derrota en el Superclásico ante Boca, sumada a una campaña irregular, profundizó un clima de replanteos y decisiones difíciles. Marcelo Gallardo, quien recientemente renovó contrato hasta diciembre de 2026, ya piensa en la reconstrucción del equipo.
Entre los temas más urgentes aparece la situación de cinco referentes que culminan su vínculo el 31 de diciembre y podrían irse con el pase en su poder. Los nombres son de peso: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio “Nacho” Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Miguel Borja.
Todos fueron protagonistas de distintas etapas exitosas bajo el ciclo de Gallardo, pero el tiempo y el desgaste parecen marcar el final de una era y la entidad de Núñez atraviesa así un fin de ciclo evidente. El "Muñeco" deberá decidir si apuesta por una renovación profunda o intenta mantener parte de la vieja guardia.
Los cinco jugadores de River que se irían en diciembre
Enzo Pérez
En el caso del capitán, con 39 años y una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas desde la serie con Palmeiras, su futuro estaría lejos de Núñez. El Deportivo Maipú suena como posible destino para cerrar su carrera.
Nacho Fernández
Nacho es otro de los históricos que termina su vínculo con el club a fin de año. Héroe de Madrid, muy querido por la gente, cerró bien el semestre pasado, pero en este segundo tramo del año volvió a bajar. Su vigencia hace que no termine de perder el puesto definitivamente, pero tampoco su presente le permite ser el eje del equipo. ¿Retorna a Gimnasia de La Plata?
Milton Casco
Casco, por su parte, perdió protagonismo ante la irrupción de jugadores más jóvenes, aunque siempre respondió cuando le tocó entrar. Con 37 años, ve con buenos ojos un regreso a Gimnasia, donde podría reencontrarse con su primer amor futbolístico. En tanto, Nacho Fernández, uno de los héroes de Madrid, alternó buenas y malas en el año, pero su influencia en el juego disminuyó. En La Plata también lo esperan si decide no renovar.
Pity Martínez
El “Pity” Martínez vivió un 2025 lleno de obstáculos físicos. Las lesiones lo marginaron durante gran parte de la temporada, y apenas pudo disputar una docena de partidos. Aunque se recuperó recientemente, su continuidad depende de que pueda sostener la regularidad, algo que parece improbable.
Miguel Borja
Por último, Miguel Borja, de 32 años, afronta un panorama incierto. Su nombre estuvo en el radar de varios clubes, y si bien siguió en el plantel, su futuro estaría lejos de River. Obtuvo la ciudadanía argentina, pero todo indica que no seguirá.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario