Enzo Pérez se fue de River y jugará la Copa Libertadores en un equipo del fútbol argentino

enzo perez

La Copa Libertadores y los refuerzos de Argentinos Juniors

Además del interés de Argentinos Juniors, Pérez también fue vinculado con Nacional, club que ya había intentado sumarlo tras su anterior salida de River a fines de 2023, antes de que decidiera regresar a Estudiantes de La Plata.

El mediocampista, campeón de la Copa Libertadores en dos oportunidades —con Estudiantes en 2009 y con River en 2018—, se suma a un plantel que también incorporó a Gino Infantino, a préstamo desde Fiorentina, y que aguarda la firma del arquero chileno Brayan Cortés para cerrar el mercado.