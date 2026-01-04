Enzo Pérez se fue de River y jugará la Copa Libertadores en un equipo del fútbol argentino
El histórico futbolista dijo adiós al Millonario y definió su futuro en el país: intentará sumar jerarquía en una Institución que no para de crecer en los últimos años.
Tras semanas de negociaciones, Enzo Pérez acordó su llegada a Argentinos Juniors y continuará su carrera en el fútbol argentino. El mediocampista mendocino, que quedó libre de River, firmará por un año y jugará la Copa Libertadores, con el equipo de La Paternal iniciando el certamen en la Fase 2.
El pase del experimentado futbolista se cerró luego de varias charlas en las que el Bicho nunca se bajó de la negociación y terminó mejorando su ofrecimiento inicial. La insistencia del entrenador Nicolás Diez fue determinante para convencer al experimentado volante central de 39 años, que tendrá contrato por doce meses.
Argentinos afrontará el máximo certamen continental de clubes desde la Fase 2 de la Copa Libertadores, instancia en la que deberá enfrentarse a Barcelona de Guayaquil en busca de un lugar en la fase de grupos.
Enzo Pérez fue uno de los héroes de Madrid que dejó River en este mercado de pases. Su último ciclo en el club de Núñez no fue el esperado, ya que con el correr de la temporada perdió protagonismo, más allá de haber sido titular en los encuentros frente a Vélez y Racing en el Clausura.
Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta para la nueva temporada y el mediocampista quedó en condición de libre. En su despedida, el Millonario publicó un mensaje junto a otros referentes que se marcharon: "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!". El mendocino disputó 38 partidos en la última temporada, la mayoría en el primer semestre, aunque luego dejó de ser una opción habitual para el entrenador en varios encuentros.
La Copa Libertadores y los refuerzos de Argentinos Juniors
Además del interés de Argentinos Juniors, Pérez también fue vinculado con Nacional, club que ya había intentado sumarlo tras su anterior salida de River a fines de 2023, antes de que decidiera regresar a Estudiantes de La Plata.
El mediocampista, campeón de la Copa Libertadores en dos oportunidades —con Estudiantes en 2009 y con River en 2018—, se suma a un plantel que también incorporó a Gino Infantino, a préstamo desde Fiorentina, y que aguarda la firma del arquero chileno Brayan Cortés para cerrar el mercado.
