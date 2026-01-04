River cerró su tercer refuerzo: Matías Viña se suma a préstamo

River sigue activo en el presente mercado de pases y este domingo logró concretar el arribo de Matías Viña, defensor de la Selección de Uruguay que no contaba con los minutos deseados en el Flamengo de Brasil, y que aceptó el desafío de vestir la banda roja en una operación que contempla una cesión por un año y el compromiso de compra del 50% de su pase.