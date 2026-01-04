River cerró su tercer refuerzo: Matías Viña se suma a préstamo
El defensor uruguayo, proveniente del Flamengo, se incorpora al equipo de Marcelo Gallardo a préstamo con obligación de compra.
River sigue activo en el presente mercado de pases y este domingo logró concretar el arribo de Matías Viña, defensor de la Selección de Uruguay que no contaba con los minutos deseados en el Flamengo de Brasil, y que aceptó el desafío de vestir la banda roja en una operación que contempla una cesión por un año y el compromiso de compra del 50% de su pase.
De esta manera, el itinerario inmediato del futbolista ya está definido: en horas de la tarde, viajaba desde Río de Janeiro hacia Buenos Aires, mientras que el lunes por la mañana realizará la revisión médica en la Capital Federal para por la tarde viajar a San Martín de los Andes para integrarse al plantel que comanda el "Muñeco", que ya realiza los trabajos de pretemporada en la ciudad neuquina.
La decisión de Viña de salir del "Mengão", donde quedó relegado ante la presencia de Alex Sandro y Ayrton Lucas, está directamente vinculada a sus aspiraciones con la "Celeste". El lateral busca la continuidad necesaria para asegurar su lugar en la lista de Marcelo Bielsa de cara a la próxima cita mundialista en Norteamérica.
Quién es Matías Viña
A sus 27 años, el oriundo de Canelones llega con un currículum envidiable, siendo un auténtico "ganador serial":
- Nacional (URU): Formado en el "Bolso", donde ganó 6 títulos antes de dar el salto al exterior.
- Palmeiras (BRA): Conquistó dos Copas Libertadores consecutivas y sumó otros 4 trofeos nacionales.
- Experiencia Europea: Pasó por la Roma (ganador de la Conference League con Mourinho), Bournemouth y Sassuolo.
- Flamengo (BRA): En su último paso por Brasil, sumó otra Libertadores a su vitrina personal (la ganada en Lima ante Palmeiras).
Con 32 partidos y un gol en su última etapa carioca, Viña llega con ritmo de competencia y la experiencia necesaria para cubrir un puesto clave en el esquema de River, aportando tanto solidez defensiva como proyección ofensiva en la búsqueda de la cuarta corona continental para el club de Núñez.
