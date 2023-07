Augusto Batalla le respondió a Enzo Pérez tras el picante final en San Lorenzo - River

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1677856538105348098 Así se retiró River del Nuevo Gasómetro tras el empate sin goles ante San Lorenzo por la #LPFxTNTSports pic.twitter.com/UBy2GSr9Q1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 9, 2023

Tras este episodio, Augusto Batalla no quiso polemizar, y manifestó: “Nacho (Fernández) es un gran amigo que me quedó de una etapa donde yo era muy chico y ellos me ayudaron mucho en momentos muy difíciles. Cosas del fútbol lo que pasó hoy dentro de la cancha. Tanto él como Enzo, Franco, Maidana, son gente que conozco hace muchos años y que le tengo un cariño grande".

"Jamás terminaría con una rispidez. Son cosas del partido, ya nos sentaremos a comer un asado, darnos un abrazo y tomar un vino”, agregó una de las figuras del partido.