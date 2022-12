La revelación de Enzo Pérez sobre la vuelta de Nacho Fernández a River

En las últimas horas se conocieron detalles de la operación que llevan a cabo los dirigentes para concretar la vuelta de un campeón de América, quien este martes debería viajar hacia Brasil para sumarse a la pretemporada de Atlético Mineiro.

Sobre el mercado de pases, Enzo también habló de la llegada de Matías Kranevitter, con quien comparte posición, aunque podrían jugar juntos. "Va a partir de las decisiones y cómo quiera jugar el técnico, pero no tengo problema en jugar con otro cinco al lado. Martín tomará la decisión correcta para el beneficio de River. Jugar con Matías, con Bruno (Zuculini), con el que sea. Nosotros tenemos que adaptarnos y para eso está la pretemporada", explicó.

Por último, Pérez también se refirió a la continuidad de Juan Fernando Quintero, quien todavía no se sumó a la pretemporada y debe arreglar cuestiones contractuales con River. "Hablé con él el jueves para conocer su situación, no voy a contar nada específico porque no me corresponde. Es un tema que tiene que resolver él con el Club", indicó.