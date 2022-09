Enzo Pérez rompió el silencio luego del supuesto cruce con Gallardo: qué dijo

Con todo este panorama, y luego del gran triunfo 4-0 ante Defensa y Justicia por Copa Argentina, Enzo rompió el silencio: "No tengo que aclarar nada, sé muy bien cómo me comporto, cómo soy. Las cosas que digo y que demuestro siempre las hago para el bien del grupo y para el bien de todos".

Y además agregó: "No me gusta porque le da de comer a gente que no tienen ningún tipo de sentido. Respeto las profesiones, respeto a todo el mundo y que cada uno se haga cargo de lo que dice. Yo me hago cargo de lo mío y lo que represento para esta institución".