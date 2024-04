Erling Haaland será el personaje de un famoso videojuego

Embed "Erling Haaland":



Porque así se ve el personaje del futbolista en su colaboración con el videojuego "Clash of Clan’s". pic.twitter.com/9dzD9XMl24 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 30, 2024

Esta temporada se denomina ‘Clash with Haaland’ y comenzará este miércoles 1° de mayo a las 17 de Argentina. Aunque no dieron muchos más detalles, el fútbol tendrá mucho que ver con el evento. El ex jugador del Borussia Dortmund de Alemania será un personaje jugabley se suma a la larga lista de futbolistas que se están asociando con videojuegos de estrategias, como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y Heung-Min Son, entre otros.