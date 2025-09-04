Es hoy: Lionel Messi busca romper su sequía goleadora con Argentina frente a Venezuela
El capitán de la Albiceleste acumula 324 días sin anotar y está a un paso de igualar una de las rachas más largas de su carrera con la Selección.
Lionel Messi afronta un reto inesperado en el tramo decisivo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: cortar una de las sequías de gol más extensas de toda su trayectoria con la camiseta albiceleste. El crack rosarino arrastra 324 días sin marcar con la Selección Argentina y buscará romper esa racha hoy frente a Venezuela.
El último festejo de Messi con la Albiceleste se remonta al 15 de octubre de 2024, cuando anotó tres goles en la goleada 6-0 ante Bolivia en el estadio Monumental. Aquella noche también brindó dos asistencias y fue la gran figura. Desde entonces, no pudo volver a gritar un tanto, en parte por las lesiones que lo marginaron de partidos cruciales contra Uruguay y Brasil.
Esa ausencia prolongada lo llevó a disputar apenas cuatro encuentros en casi un año, lo que contribuyó a que la sequía se prolongara más de lo habitual en un jugador de su jerarquía. Ahora, si no logra convertir ante la Vinotinto, alcanzará la tercera racha más larga de su carrera sin goles con la Selecta.
La racha adversa con la Selección Argentina que Messi buscará liquidar ante Venezuela
El ranking histórico de sus períodos sin marcar revela lo infrecuente de esta situación: la más extensa fue entre 2006 y 2007, cuando pasaron 354 días desde su tanto a Serbia en el Mundial hasta otro en un amistoso ante Argelia. Le siguen una de 346 días entre 2018 y 2019, y otra de 325 días entre 2019 y 2020. La actual, con 324, amenaza con sumarse a esa lista.
Más allá de las estadísticas, la expectativa del público argentino es enorme, ya que podría tratarse del último partido oficial de Messi en el país antes de la Copa del Mundo. La hinchada sueña con volver a verlo celebrar un gol con la camiseta albiceleste, en un contexto en el que la Selección de Lionel Scaloni ya está clasificada y juega para cumplir y probar variantes de cara al futuro.
El choque contra Venezuela aparece, entonces, como una oportunidad inmejorable para que el capitán rompa con la sequía y vuelva a ser protagonista dentro de la red, reafirmando su rol de líder futbolístico y emocional en la Albiceleste.
