Lionel Messi hizo una inesperada confesión y enloqueció a los hinchas de River

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y los hinchas del club de Núñez no dudaron en comenzar a dejar todo tipo de comentarios al respecto. Además, Tapia contó que el capitán de la Scaloneta también mencionó a otros equipos del torneo local como Riestra, destacando cómo logran complicar a los rivales. “Eso me marcó, porque demuestra que está al tanto de todo lo que pasa”, agregó.