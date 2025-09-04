Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina, según José Pékerman

Pékerman, además, se tomó un momento para hablar de Messi, quien confirmó que jugará su último encuentro de Eliminatorias en Argentina. “Será muy especial verlo por última vez en nuestro país. Quedará marcado como un hecho histórico, será una emoción enorme porque Messi es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, afirmó.

messi pekerman 1

El entrenador también recordó cómo fue aquel primer llamado al rosarino, cuando la AFA decidió adelantarse a España y lo convocó para un amistoso en la cancha de Argentinos Juniors frente a Paraguay. Por último, si bien evitó confirmar su futuro, admitió que mantiene charlas con Juan Román Riquelme y no descartó colaborar en Boca como mánager, aunque dejó claro que todavía no hay nada definido.

Con sus palabras, Pékerman no solo le puso un sello de confianza a Mastantuono, sino que también alimentó la ilusión de los hinchas argentinos, que ya sueñan con un nuevo líder capaz de tomar la antorcha que durante casi dos décadas sostuvo Lionel Messi.