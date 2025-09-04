Quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina, según José Pékerman
El histórico entrenador argentino señaló al juvenil del Real Madrid como la gran esperanza del seleccionado nacional de cara al futuro.
José Pékerman, una de las figuras más influyentes en la historia reciente del fútbol argentino, sorprendió al señalar a Franco Mastantuono como el jugador llamado a tomar la posta de Lionel Messi en la Selección Argentina. En diálogo con DSports Radio, el exentrenador de la Albiceleste destacó al juvenil surgido de River y flamante incorporación del Real Madrid como el heredero natural del astro rosarino.
“Mastantuono va a marcar la historia. Nos está ayudando a comprender que empieza una nueva etapa. El equipo necesita orden, pero el que nos hará ganar es él”, expresó Pékerman con la convicción que lo caracteriza.
El mediocampista ofensivo, de apenas 17 años, viene de brillar en el Superclásico y de adaptarse rápidamente al Real Madrid, donde ya suma minutos importantes. Su irrupción no pasó desapercibida y Lionel Scaloni lo convocó para los choques ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias. Su debut oficial en junio, frente a Chile, ya había generado entusiasmo, pero con el correr de los meses el juvenil se convirtió en una de las grandes atracciones del proceso de recambio.
Las palabras de Pékerman se alinean con lo que Scaloni ya había señalado sobre él y sobre Nico Paz, a quienes considera piezas claves del futuro albiceleste. “Llevan bien el proceso, están arropados por sus compañeros y entrenadores. Son chicos que nos van a dar mucho”, había remarcado el DT campeón del mundo.
Pékerman, además, se tomó un momento para hablar de Messi, quien confirmó que jugará su último encuentro de Eliminatorias en Argentina. “Será muy especial verlo por última vez en nuestro país. Quedará marcado como un hecho histórico, será una emoción enorme porque Messi es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, afirmó.
El entrenador también recordó cómo fue aquel primer llamado al rosarino, cuando la AFA decidió adelantarse a España y lo convocó para un amistoso en la cancha de Argentinos Juniors frente a Paraguay. Por último, si bien evitó confirmar su futuro, admitió que mantiene charlas con Juan Román Riquelme y no descartó colaborar en Boca como mánager, aunque dejó claro que todavía no hay nada definido.
Con sus palabras, Pékerman no solo le puso un sello de confianza a Mastantuono, sino que también alimentó la ilusión de los hinchas argentinos, que ya sueñan con un nuevo líder capaz de tomar la antorcha que durante casi dos décadas sostuvo Lionel Messi.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario