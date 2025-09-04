El mensaje del cantante de Green Day para Lionel Messi durante su show en Argentina
Billie Joe Armstrong hizo referencia a los problemas que el jugador había tenido en Florida con el Inter Miami.
Green Day regresó a la Argentina para demostrar de nuevo su poder de convocatoria -que no solo es virtual- en su quinta visita a Buenos Aires, con un Estadio de Huracán repleto de bote a bote, con la algarabía constante de sus simpatizantes a lo largo y lo ancho de todo el Palacio Ducó, en el barrio de Parque Patricios.
Este trío fue parte de un quiebre importante del punk: además de tratarse de los “renovadores” y quienes se alejaron de lo musicalmente rudimentario, impusieron nuevos modos y looks. Fue así como pasaron los tiempos de crestas anti sistema o las cadenas con candados colgadas de los cuellos. A su vez no fue más necesario vestir como Joey Ramone y sus compañeros de banda: corte de pelo taza (con flequillo recto sobre la frente), por nombrar tan solo algunos de ejemplos.
Durante el recital, el vocalista Billie Joe Armstrong, le dejó un irónico mensaje a Lionel Messi durante su recital en el Estadio de Huracán. Si bien el comentario fue una referencia a una situación hipotética del jugador, el cantante también ha mostrado en el pasado su orgullo por Messi, incluso compartiendo publicaciones en sus redes sociales, una de las cuales se titula "Green Day también se rinde a los pies de Lio Messi".
El cantante hizo referencia a los problemas que el jugador había tenido en Florida con el Inter Miami. "¡Messi, tienes que salir de Florida ya!", dijo Armstrong, antes de que se supiera que el jugador estaba en Buenos Aires con la Selección.
La frase se viralizó en redes sociales, y Billie Joe Armstrong compartió con su audiencia que los fans argentinos han sido una fuente de inspiración.
En otra publicación, el vocalista de Green Day mostró su orgullo por Messi, compartiendo un reel en el que se ve a Messi jugando, y el pie de foto decía "Yo pensé que había visto todo, pero de música ligera en inglés 100/10".
