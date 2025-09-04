El mensaje del cantante de Green Day para Lionel Messi durante su show en Argentina

La frase se viralizó en redes sociales, y Billie Joe Armstrong compartió con su audiencia que los fans argentinos han sido una fuente de inspiración.

En otra publicación, el vocalista de Green Day mostró su orgullo por Messi, compartiendo un reel en el que se ve a Messi jugando, y el pie de foto decía "Yo pensé que había visto todo, pero de música ligera en inglés 100/10".