"Es mejor como futbolista": una modelo de OnlyFans destrozó a un campeón del mundo

Pero la polémica no terminó ahí. En la entrevista, la modelo no tuvo filtros y arremetió con una frase demoledora sobre su experiencia en la intimidad con el exjugador: “Es mejor como futbolista que en la cama. Además, es tacaño y poco generoso”. Sus declaraciones hicieron explotar la controversia y pusieron a Casillas en el ojo de la tormenta, sumando un nuevo capítulo a su historial de escándalos fuera de las canchas.

Además, Bavel respaldó su relato con capturas de conversaciones privadas que habría mantenido con el exarquero. En los mensajes, Casillas se muestra insistente, lanzando piropos y propuestas subidas de tono. “Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer. Sé que no soy de tu talla, pero me da igual”, le escribió en una ocasión. En otro intercambio, luego de recibir una foto sugerente de la modelo, el exfutbolista respondía con una sola palabra: “Mío”.

El tono de los mensajes continúa en la misma línea. “Escúchame una cosa: estás buenísima. Estás buenísima, ¿me puedes explicar a mí esto?”, escribió en otro momento. También le dedicó un comentario sobre una característica particular de su rostro: “Me encanta el lunar que tienes en la boca”.

En otra parte del chat, Bavel lo confrontó por la cantidad de "likes" que Casillas daba a las publicaciones de sus amigas, a lo que él respondió con una justificación particular: “Claro, para que me dejen en paz los periodistas. El dedo va solo”. La conversación siguió con un reproche de la modelo sobre la misma actitud, ante lo cual el excapitán de la selección española intentó tranquilizarla: “Formal conmigo no. Me gusta que seas tú como eres”.

Las revelaciones de Claudia Bavel no pasaron desapercibidas y rápidamente se convirtieron en tema de debate. Mientras el exarquero aún no se pronunció al respecto, las redes arden con reacciones divididas. Un nuevo escándalo que, sin dudas, deja a Casillas en el centro de la polémica.