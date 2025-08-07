Es viral: el tremendo caño de Ciro Messi que hizo delirar a los hinchas de Inter Miami

Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup con una gran actuación colectiva, pero lo que terminó explotando en las redes no fue un gol ni una jugada de lujo de sus figuras… sino un caño de Ciro Messi. El hijo menor de Lionel y Antonela Roccuzzo deslumbró con su talento en el campo de juego y se llevó una ovación espontánea de los hinchas.