Es viral: el tremendo caño de Ciro Messi que hizo delirar a los hinchas de Inter Miami
El hijo menor de Lionel Messi se robó todas las miradas tras la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup.
Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup con una gran actuación colectiva, pero lo que terminó explotando en las redes no fue un gol ni una jugada de lujo de sus figuras… sino un caño de Ciro Messi. El hijo menor de Lionel y Antonela Roccuzzo deslumbró con su talento en el campo de juego y se llevó una ovación espontánea de los hinchas.
Luego del triunfo 3-1 ante Pumas de México, en un DRV PNK Stadium repleto, el pequeño de apenas 6 años salió a jugar como tantas veces se lo vio junto a sus hermanos, pero esta vez dejó dos jugadas que no tardaron en viralizarse.
En una de ellas, enfrentó a otro niño en un mano a mano, le tiró un caño exquisito y lo dejó sentado en el césped, ante la risa de ambos. Después, siguió el avance y superó con total naturalidad a un segundo rival, mostrando una coordinación y un estilo que inevitablemente remite a su papá.
Aunque es diestro, a diferencia del astro argentino, Ciro sorprendió por sus gestos técnicos, amagues cortos, y una forma de conducir la pelota que hizo delirar a los fanáticos que todavía estaban en las tribunas. En otro video que circuló en redes, se lo ve recuperando la pelota al borde del área grande, encarando con decisión y definiendo cruzado al segundo palo con gran categoría.
La actuación de Ciro se dio en una noche especial para Las Garzas, que se impusieron con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y el cordobés Tadeo Allende. Sin Lionel Messi, que se recupera de una molestia muscular, el equipo de Javier Mascherano logró un sólido triunfo y se metió entre los ocho mejores del certamen.
El próximo compromiso de Inter Miami será por la MLS, el domingo 10 de agosto desde las 21 frente a Orlando City, en el Exploria Stadium. Mientras tanto, en el sur de Florida no se habla solo de fútbol profesional: Ciro ya empieza a escribir su propia historia con la pelota.
