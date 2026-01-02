Escándalo en Brasil: Eros Mancuso fue denunciado tras los festejos de Año Nuevo

En ese mismo comunicado, el lateral afirmó que el hombre rompió una puerta durante el incidente y que fue él quien debió llamar a la policía para intentar contener la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores. Además, confirmó que presentará una denuncia formal para respaldar su versión de los hechos y colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el episodio también genera ruido en el plano deportivo. Mancuso aparece en el radar de Racing como posible refuerzo para la próxima temporada, y esta situación extradeportiva podría influir en las negociaciones. Por ahora, el futbolista permanece a la espera de que la causa se aclare, en un contexto complejo que combina incertidumbre judicial y futuro profesional abierto.