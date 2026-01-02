Escándalo en Brasil: Eros Mancuso fue denunciado tras los festejos de Año Nuevo
El lateral argentino fue acusado por un vecino en Fortaleza luego de una celebración privada que habría superado los límites de ruido permitidos y derivó en un grave altercado.
El inicio del 2026 no fue tranquilo para Eros Mancuso, quien atraviesa un momento delicado fuera de las canchas tras quedar envuelto en una denuncia judicial en Brasil. El futbolista argentino, que viene de descender con Fortaleza en el último Brasileirao, fue señalado por un vecino luego de una fiesta de Año Nuevo que compartió junto a otros compatriotas, entre ellos Tomás Pochettino y José Herrera.
El episodio, ocurrido durante la madrugada, motivó la intervención de la Policía Civil y quedó formalmente bajo investigación. Según informaron medios locales, el conflicto se originó por el volumen elevado de la música durante la celebración, que se habría extendido hasta cerca de las cinco de la mañana.
Un vecino del lugar se acercó al domicilio para reclamar, argumentando que su hija no podía conciliar el sueño debido al ruido constante. A partir de ese momento, la situación habría escalado y derivado en un enfrentamiento verbal y físico, cuya reconstrucción aún es materia de análisis por parte de las autoridades.
La denuncia presentada sostiene que el denunciante habría sido agredido durante el altercado y apunta directamente contra Mancuso como el principal responsable. En particular, lo acusa de haberle mordido la nariz, una imputación grave que, por el momento, no cuenta con pruebas concluyentes y permanece en etapa de investigación. La causa sigue abierta mientras se recolectan testimonios y se analizan los elementos disponibles para determinar cómo se desarrollaron los hechos.
Ante la repercusión del caso, el ex Estudiantes y Boca decidió hacer público su descargo a través de las redes sociales. En un extenso mensaje, Mancuso negó las acusaciones y aseguró que la versión real de lo ocurrido es completamente opuesta a la que sostiene el denunciante. Según su relato, el vecino llegó al lugar “fuera de control”, profiriendo insultos que afectaron su honor y su trabajo profesional, y habría ingresado de manera violenta a la vivienda.
En ese mismo comunicado, el lateral afirmó que el hombre rompió una puerta durante el incidente y que fue él quien debió llamar a la policía para intentar contener la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores. Además, confirmó que presentará una denuncia formal para respaldar su versión de los hechos y colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido.
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el episodio también genera ruido en el plano deportivo. Mancuso aparece en el radar de Racing como posible refuerzo para la próxima temporada, y esta situación extradeportiva podría influir en las negociaciones. Por ahora, el futbolista permanece a la espera de que la causa se aclare, en un contexto complejo que combina incertidumbre judicial y futuro profesional abierto.
