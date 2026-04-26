Escándalo en España con Esteban Andrada: la histórica sanción a la que se enfrenta

La "Sanción Histórica" en números

El acta arbitral de Dámaso Arcediano fue lapidaria, describiendo el uso de "fuerza excesiva" y una "conducta agresiva" con el juego detenido. Según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, el "Sabandija" se enfrenta a un panorama desolador:

Artículo 103: Al ser una agresión sin balón y con el juego detenido, la sanción base oscila entre 4 y 12 partidos .

Agravantes: Se le sumaría 1 partido extra por la expulsión previa por doble amarilla y posibles fechas adicionales por sus protestas reiteradas al árbitro.

Consecuencia inmediata: Dado que solo quedan cinco jornadas para el cierre del torneo, es casi un hecho que Andrada no volverá a jugar en esta temporada y su castigo se extenderá al inicio de la próxima.

El pedido de perdón del capitán

La imagen del club quedó tan dañada que Francho Serrano, capitán del Zaragoza, no pudo ocultar su vergüenza en zona mixta: "Como capitán quiero pedir disculpas, el Zaragoza no tiene que dar esa imagen nunca". El equipo maño ahora no solo debe lidiar con la crisis deportiva que lo tiene al borde del descenso, sino con la pérdida de su arquero titular y el repudio generalizado de la prensa española, que califica el hecho como una "página negra" en la historia de los derbis aragoneses.