Escándalo en España con Esteban Andrada: la histórica sanción a la que se enfrenta
El arquero del Real Zaragoza protagonizó una de las imágenes más oscuras de la temporada al golpear brutalmente al capitán del Huesca, Jorge Pulido.
El Real Zaragoza atraviesa sus horas más bajas, no solo por la derrota 1-0 ante el Huesca que lo hunde en la tabla de la Segunda División, sino por la conducta de su máxima figura en el arco. Lo que comenzó como una protesta airada en el tiempo de descuento terminó en una batalla campal iniciada por un derechazo fulminante de Esteban Andrada al rostro de Jorge Pulido, captado nítidamente por las cámaras de transmisión.
El caos se desató en el minuto 99, tras una revisión del VAR que terminó con la expulsión de Andrada por doble amonestación. Lejos de retirarse, el argentino corrió hacia el defensor rival y, con un salto, le propinó un puñetazo que lo dejó tendido en el césped con un hematoma en el pómulo. La agresión provocó una tangana generalizada que terminó con las expulsiones de Dani Tasende (Zaragoza) y Dani Jiménez (arquero del Huesca), quien intentó "vengar" a su compañero golpeando también a Andrada.
La "Sanción Histórica" en números
El acta arbitral de Dámaso Arcediano fue lapidaria, describiendo el uso de "fuerza excesiva" y una "conducta agresiva" con el juego detenido. Según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, el "Sabandija" se enfrenta a un panorama desolador:
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Artículo 103: Al ser una agresión sin balón y con el juego detenido, la sanción base oscila entre 4 y 12 partidos.
Agravantes: Se le sumaría 1 partido extra por la expulsión previa por doble amarilla y posibles fechas adicionales por sus protestas reiteradas al árbitro.
Consecuencia inmediata: Dado que solo quedan cinco jornadas para el cierre del torneo, es casi un hecho que Andrada no volverá a jugar en esta temporada y su castigo se extenderá al inicio de la próxima.
El pedido de perdón del capitán
La imagen del club quedó tan dañada que Francho Serrano, capitán del Zaragoza, no pudo ocultar su vergüenza en zona mixta: "Como capitán quiero pedir disculpas, el Zaragoza no tiene que dar esa imagen nunca". El equipo maño ahora no solo debe lidiar con la crisis deportiva que lo tiene al borde del descenso, sino con la pérdida de su arquero titular y el repudio generalizado de la prensa española, que califica el hecho como una "página negra" en la historia de los derbis aragoneses.
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