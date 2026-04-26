Tangana histórica en España: una piña de Esteban Andrada desató una batalla campal en el derbi aragonés

Descontrol y violencia en el fútbol español

Completamente fuera de sí tras los reclamos del central local, Andrada perdió los papeles y le propinó un puñetazo en la cara a Pulido. La agresión desató una tangana histórica que involucró a ambos planteles y obligó a la intervención del VAR para identificar a los responsables en medio del caos.

Tras revisar las imágenes, el árbitro Arcediano Monescillo tomó decisiones drásticas: la expulsión a Tasende (el VAR detectó una patada sin balón previa a la pelea general) y roja para Dani Jiménez (el portero del Huesca también fue captado golpeando en la cabeza a Andrada durante los incidentes).

El partido terminó de la forma más insólita posible, con el mediocampista Francho Serrano y el central Jorge Pulido ocupando los arcos de sus respectivos equipos ante la falta de guardametas.

El antecedente del Mono Burgos: qué sanción podría recaer sobre Esteban Andrada

El acta arbitral es lapidaria, especialmente con Esteban Andrada. Por la gravedad de su agresión, el arquero del Zaragoza enfrenta una posible suspensión de 10 a 12 partidos, lo que significaría una despedida humillante de la institución.

El caso evoca inmediatamente lo ocurrido años atrás con otro arquero argentino, el Mono Burgos, quien recibió una sanción idéntica de 12 encuentros tras agredir a Óscar Serrano cuando jugaba para el Mallorca. Este nuevo episodio ya forma parte de la historia negra de los enfrentamientos entre Huesca y Zaragoza.