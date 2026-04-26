Gimnasia dio el golpe en Córdoba: venció a Belgrano y sueña con los octavos

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo de esos que valen doble. En el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura, el conjunto albiazul mostró personalidad como visitante y logró destrabar un partido cerrado gracias a la pegada de Nicolás Barros Schelotto. A los 41 minutos de la primera mitad, el lateral envió un centro "envenenado" que buscaba la entrada del Chelo Torres; aunque el delantero no llegó a desviarla, la trayectoria de la pelota descolocó al arquero local y se metió en el fondo de la red.