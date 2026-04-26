Gimnasia dio el golpe en Córdoba: venció a Belgrano y sueña con los octavos
En un duelo directo por la clasificación, el "Lobo" se impuso por 1-0 ante el "Pirata" en Barrio Alberdi. Con un gol de Barros Schelotto, el equipo platense alcanzó la línea de las 23 unidades.
Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo de esos que valen doble. En el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura, el conjunto albiazul mostró personalidad como visitante y logró destrabar un partido cerrado gracias a la pegada de Nicolás Barros Schelotto. A los 41 minutos de la primera mitad, el lateral envió un centro "envenenado" que buscaba la entrada del Chelo Torres; aunque el delantero no llegó a desviarla, la trayectoria de la pelota descolocó al arquero local y se metió en el fondo de la red.
Con esta victoria, el equipo platense escaló hasta el sexto puesto con 23 puntos, los mismos que ostenta Belgrano (que se mantiene quinto por diferencia de gol). El resultado deja la Zona B al rojo vivo, con varios equipos peleando por los cupos restantes para los octavos de final a falta de una sola jornada.
Barros Schelotto mandó un centro-arco venenoso que no llegó a desviar el Chelo Torres y Gimnasia se puso 1-0:
Lo que viene: Una final en el Bosque y otra en Alberdi
La definición de la Zona B será para alquilar balcones. El torneo Apertura cerrará su fase regular con partidos reprogramados que determinarán quiénes siguen en carrera por el título:
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Gimnasia vs. Argentinos Juniors: El Lobo recibirá al "Bicho" en la postergada fecha 9. Una victoria en el Juan Carmelo Zerillo le asegurará matemáticamente el boleto a los octavos de final sin depender de otros resultados.
Belgrano vs. Sarmiento: El conjunto cordobés tendrá una nueva oportunidad en su casa. Recibirá al equipo de Junín con la obligación de ganar para no poner en riesgo su clasificación, tras haber cedido terreno en este cruce clave ante el Lobo.
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Belgrano y Gimnasia
Belgrano llegaba con un historial positivo frente a Gimnasia a este duelo de la Liga Profesional. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:
- Belgrano perdió vs Gimnasia por 0 - 1 el lunes 26 de agosto de 2024
- Belgrano ganó vs Gimnasia por 2 - 0 el sábado 15 de abril de 2023
- Belgrano ganó vs Gimnasia por 2 - 0 el viernes 2 de noviembre de 2018
- Belgrano ganó vs Gimnasia por 2 - 0 el sábado 25 de noviembre de 2017
- Belgrano empató vs Gimnasia por 1 - 1 el sábado 10 de diciembre de 2016
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