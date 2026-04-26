La sorpresiva respuesta del Chacho Coudet sobre Franco Mastantuono: "Lo esperamos..."
lEn medio de la victoria de River ante Aldosivi, el entrenador del Millonario se tomó un momento para respaldar al joven crack del Real Madrid.
Chacho Coudet no solo analiza el presente de su plantel, sino que también sigue de cerca a los surgidos de la casa. Tras el 2-1 en el Monumental ante Aldosivi, el DT se vio sorprendido por una pregunta sobre el momento que atraviesa Franco Mastantuono en España. Entre risas, pero con un tono protector, el "Chacho" soltó una frase que ilusionó a todo el mundo River: "Lo esperamos con los brazos abiertos".
El presente de Mastantuono en la "Casa Blanca" es complejo. Con apenas 18 años, el oriundo de Azul ha sumado muy pocos minutos esta temporada, situación que se agravó tras la salida de Xabi Alonso del banco merengue. "Es un chico muy joven, River te hace perder la noción de todo. El fútbol español es diferente y necesita tiempo", explicó Coudet, quien conoce bien esa liga tras su reciente paso por el Alavés.
El clima en Madrid para el juvenil argentino se volvió hostil tras la eliminación de la Champions League. En el último encuentro, Mastantuono fue silbado por su propia hinchada al ingresar al campo, un gesto de reprobación que Coudet criticó con dureza: "Acá con los chicos no hay murmullos, a los pibes no se los toca", sentenció el DT millonario.
El panorama para Franco se oscurece ante la competencia interna y los movimientos del mercado:
-
Competencia directa: Con Arda Güler y Brahim Díaz por delante, el argentino ha quedado relegado en la rotación de un equipo que no perdona la falta de rodaje.
El factor Nico Paz: En España aseguran que el Real Madrid ejercerá la opción de recompra por Nico Paz (actualmente en el Como). El gran nivel de Paz no solo amenaza el lugar de Mastantuono en el club, sino también en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo.
Aunque el mercado de pases aún está lejos, el rumor de una salida cedida para que el volante recupere confianza y minutos empieza a tomar fuerza. En este contexto, las palabras de Coudet no parecen casuales. Si el Real Madrid decide que Mastantuono necesita "foguearse" lejos de la presión, River aparece como el refugio natural donde el "Chacho" ya avisó que lo recibirá para protegerlo del murmullo europeo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario