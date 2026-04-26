La sorpresiva respuesta del Chacho Coudet sobre Franco Mastantuono: "Lo esperamos..."

Chacho Coudet no solo analiza el presente de su plantel, sino que también sigue de cerca a los surgidos de la casa. Tras el 2-1 en el Monumental ante Aldosivi, el DT se vio sorprendido por una pregunta sobre el momento que atraviesa Franco Mastantuono en España. Entre risas, pero con un tono protector, el "Chacho" soltó una frase que ilusionó a todo el mundo River: "Lo esperamos con los brazos abiertos".