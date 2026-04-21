Drama en Italia: el hijo de un ídolo de Alemania sufrió una gravísima fractura cervical
Jonathan Klinsmann, arquero del Cesena, chocó con un rival en el partido ante Palermo y terminó en el hospital. La lesión pone en jaque su sueño mundialista con Estados Unidos.
Lo que parecía un choque accidental de partido terminó en una pesadilla para el apellido Klinsmann. El hijo del mítico goleador alemán, Jürgen, protagonizó una de las imágenes más angustiantes del fin de semana en la Serie B italiana al quedar tendido tras un impacto fortuito que terminó con un diagnóstico severo. alemania
El arquero del Cesena no volverá a jugar en lo que resta de la temporada tras confirmarse que sufrió una fractura en la primera vértebra cervical durante el encuentro ante el Palermo. El incidente se produjo en el tiempo de descuento, cuando el guardameta de 29 años salió a intervenir en un pase atrás y recibió accidentalmente un impacto en la cabeza por parte del delantero rival, Filippo Ranocchia.
Ahí, el número uno debió recibir atención médica prolongada sobre el césped antes de ser retirado en camilla y trasladado de urgencia a un hospital local, donde los estudios confirmaron la gravedad de la lesión en una zona crítica que conecta el cuello con la columna vertebral.
A través de sus redes sociales, el propio futbolista confirmó la noticia y se despidió de sus compañeros y seguidores, lamentando que su camino en Italia deba ponerse en pausa de manera abrupta. Bajo las órdenes del entrenador Ashley Cole, venía siendo el titular indiscutido del equipo en los 35 partidos disputados, convirtiéndose en una pieza fundamental para la lucha por el ingreso a los playoffs de ascenso.
Sin embargo, el impacto más fuerte de esta lesión trasciende al club italiano. Jonathan Klinsmann era una fija en las listas de Mauricio Pochettino para la Selección de Estados Unidos y su gran presente lo perfilaba como uno de los candidatos firmes para integrar el plantel en el Mundial 2026.
Este parate, que según su agente demandará una recuperación larga y compleja, pone en serio riesgo su sueño de participar en la cita máxima que se disputará en Norteamérica, justo en el momento más alto de su carrera profesional.
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