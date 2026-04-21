Drama en Italia: el hijo de un ídolo de Alemania sufrió una gravísima fractura cervical

El arquero del Cesena no volverá a jugar en lo que resta de la temporada tras confirmarse que sufrió una fractura en la primera vértebra cervical durante el encuentro ante el Palermo. El incidente se produjo en el tiempo de descuento, cuando el guardameta de 29 años salió a intervenir en un pase atrás y recibió accidentalmente un impacto en la cabeza por parte del delantero rival, Filippo Ranocchia.