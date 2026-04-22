Conflicto en Napoli: Romelu Lukaku, en el centro de la tormenta a semanas del Mundial 2026
El delantero belga protagonizó un episodio que generó tensión en el club italiano, luego de ausentarse durante semanas para recuperarse en su país sin autorización formal.
Napoli atraviesa un momento turbulento que combina resultados deportivos adversos con conflictos internos. A la reciente derrota frente a Lazio, que prácticamente lo dejó fuera de la pelea por el Scudetto, se sumó una situación delicada con una de sus principales figuras: Romelu Lukaku.
El delantero belga quedó en el ojo de la tormenta tras una prolongada ausencia que encendió las alarmas en el club. Todo comenzó a fines de marzo, cuando el atacante debía reincorporarse al plantel luego de participar en la última doble fecha internacional con la selección de Bélgica.
Sin embargo, nunca regresó a Italia y decidió permanecer en Amberes para continuar con la recuperación de una lesión muscular en los isquiotibiales, la misma que le impidió disputar los amistosos ante Estados Unidos y México pese a haber sido convocado.
La determinación de seguir su rehabilitación en su país, sin el aval explícito de la institución, generó malestar en la dirigencia y en el cuerpo técnico encabezado por Antonio Conte. Ante la falta de respuesta a los pedidos para que retornara, el club optó por apartarlo temporalmente del plantel profesional, lo que intensificó el conflicto.
Incluso, versiones de la prensa europea indicaron que Napoli comenzó a evaluar la posibilidad de transferir al jugador en el próximo mercado de pases, a pesar de que todavía le queda un año de contrato. La situación se tornó aún más sensible considerando la cercanía del Mundial 2026, una competencia clave para el futbolista.
Lukaku y Napoli, en conflicto: el trasfondo de su prolongada ausencia
Luego de casi un mes de incertidumbre, Lukaku finalmente viajó a Italia junto a su representante y mantuvo una reunión con el director deportivo Giovanni Manna. El objetivo fue encauzar la relación y encontrar una solución que beneficiara a ambas partes. Según trascendió, el encuentro fue positivo y permitió alcanzar un acuerdo.
El delantero regresará a Bélgica para completar su recuperación, aunque ahora lo hará bajo la supervisión médica del club. Se espera que en aproximadamente dos semanas vuelva a integrarse a los entrenamientos con el plantel para afrontar el tramo final de la temporada.
Pese a este acercamiento, el futuro del atacante sigue siendo incierto. No se descarta una sanción económica por su conducta ni una eventual salida en el corto plazo. Todo dependerá de su estado físico, su rendimiento en los próximos partidos y su desempeño en la Copa del Mundo.
Cabe recordar que Napoli invirtió 30 millones de euros en su fichaje en 2024 y que, en su primera temporada, Lukaku tuvo un rol determinante con 14 goles y 11 asistencias que contribuyeron al título de la Serie A. No obstante, el presente es muy distinto: las lesiones limitaron su participación a apenas 64 minutos en la actual campaña, distribuidos en siete encuentros.
Mientras el club intenta recuperar la estabilidad, el delantero enfoca su preparación en lo que podría ser su última cita mundialista, en la que buscará volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una referencia ofensiva a nivel internacional.
Así está la tabla de posiciones de la Serie A 2025/26
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