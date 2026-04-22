Conflicto en Napoli: Romelu Lukaku, en el centro de la tormenta a semanas del Mundial 2026

Incluso, versiones de la prensa europea indicaron que Napoli comenzó a evaluar la posibilidad de transferir al jugador en el próximo mercado de pases, a pesar de que todavía le queda un año de contrato. La situación se tornó aún más sensible considerando la cercanía del Mundial 2026, una competencia clave para el futbolista.

Lukaku y Napoli, en conflicto: el trasfondo de su prolongada ausencia

Luego de casi un mes de incertidumbre, Lukaku finalmente viajó a Italia junto a su representante y mantuvo una reunión con el director deportivo Giovanni Manna. El objetivo fue encauzar la relación y encontrar una solución que beneficiara a ambas partes. Según trascendió, el encuentro fue positivo y permitió alcanzar un acuerdo.

El delantero regresará a Bélgica para completar su recuperación, aunque ahora lo hará bajo la supervisión médica del club. Se espera que en aproximadamente dos semanas vuelva a integrarse a los entrenamientos con el plantel para afrontar el tramo final de la temporada.

lukaku

Pese a este acercamiento, el futuro del atacante sigue siendo incierto. No se descarta una sanción económica por su conducta ni una eventual salida en el corto plazo. Todo dependerá de su estado físico, su rendimiento en los próximos partidos y su desempeño en la Copa del Mundo.

Cabe recordar que Napoli invirtió 30 millones de euros en su fichaje en 2024 y que, en su primera temporada, Lukaku tuvo un rol determinante con 14 goles y 11 asistencias que contribuyeron al título de la Serie A. No obstante, el presente es muy distinto: las lesiones limitaron su participación a apenas 64 minutos en la actual campaña, distribuidos en siete encuentros.

Mientras el club intenta recuperar la estabilidad, el delantero enfoca su preparación en lo que podría ser su última cita mundialista, en la que buscará volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una referencia ofensiva a nivel internacional.

Así está la tabla de posiciones de la Serie A 2025/26

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