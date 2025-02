Escándalo en Italia: un futbolista argentino fue acusado de racismo y podría recibir una dura sanción

Según las declaraciones de Longo, Vázquez habría llamado "negro de m..." a Dorval en medio de un tumulto entre jugadores. Visiblemente indignado, el DT del Bari expresó su descontento en conferencia de prensa: "Lo siento enormemente por Dorval. Y también siento mencionar el nombre de Vázquez, porque no es bueno, pero estoy obligado a hacerlo porque si no, nos quedamos callados siempre. Hubo una frase gravemente ofensiva. Cosas así no se pueden decir. En 2025 estamos hartos de hablar de estas cosas".