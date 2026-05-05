El picante cruce de Mariano Troilo con Nicolò Barella: "No saben quién es en Argentina"
El defensor argentino tuvo un fuerte intercambio verbal con el mediocampista italiano en pleno campo de juego. Tras el triunfo del Nerazzurro, el italiano minimizó la figura del rival.
En el marco de la Fecha 35 de la Serie A, Inter de Milán se impuso este domingo por 2-0 ante Parma en el Estadio Giuseppe Meazza y se convirtió en el campeón del certamen italiano. Si bien los festejos perduran, una de las imágenes más repetidas sobre ese partido no está relacionada a la consagración.
Durante una pelota dividida, el mediocampista italiano Nicolò Barella y el defensor Mariano Troilo protagonizaron un tenso careo que requirió la intervención del árbitro para evitar que la situación pasara a mayores. Lejos de calmarse, la discusión continuó en el intercambio de palabras entre ambos futbolistas. Fue allí cuando el argentino apeló a la ironía para responder a los reclamos del capitán del Nerazzurro: le recordó la reciente ausencia de Italia en las últimas Copas del Mundo y sentenció que en Sudamérica nadie registra su trayectoria en comparación con las figuras del fútbol argentino.
El picante cruce de Mariano Troilo con Nicolò Barella: "No saben quién es en Argentina"
Una vez terminado el encuentro y ya con la victoria consumada para el conjunto italiano, Barella fue consultado por la prensa sobre el episodio con el zaguero. Con un tono de fastidio y restándole importancia a los comentarios, el volante minimizó la relevancia de Troilo en el ámbito internacional: "No me interesa lo que digan. Nosotros jugamos y ganamos en la cancha, no nos ponemos a debatir con jugadores que no tienen nuestro recorrido".
Sin lugar a dudas que este ida y vuelta se viralizó en las redes sociales por la figura del futbolista argentino que demostró un gran nivel en Belgrano de Córdoba y hoy se encuentra en muy buena forma en el fútbol italiano más allá de este problema que tuvo con el histórico futbolista italiano.
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