Giovanni Simeone quiere volver a River a partir de junio: la postura del club

A pesar de tener contrato con la institución turinesa hasta 2028 y estar tasado en aproximadamente ocho millones de euros, la postura de Simeone es clara: prioriza lo deportivo y sentimental por sobre las ofertas de clubes como el Real Betis y otras entidades europeas: "Su intención es aportar su máximo nivel en el Millonario y devolverle todo lo que el club le dio", confirmaron desde su entorno. En su etapa anterior con la banda roja, el delantero disputó 33 partidos, convirtió cuatro goles y alzó cuatro títulos.