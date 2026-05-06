Giovanni Simeone quiere volver a River a partir de junio: la postura del club
El delantero de 30 años, que actualmente brilla en el Torino de la Serie A, expresó su deseo de vestir nuevamente la camiseta del Millonario para el segundo semestre de 2026.
El mercado de pases de mitad de año comienza a tomar temperatura en River. Con la mente puesta en la pretemporada en Europa y la continuidad de las competencias, el Millonario tiene como prioridad reforzar el centro del ataque. En ese escenario, el principal apuntado es Giovanni Simeone, quien manifestó su firme intención de regresar al club que lo vio nacer.
Actualmente, el Cholito atraviesa un gran nivel en el Torino, donde lleva convertidos 10 goles en 29 partidos, siendo el máximo artillero de un equipo que marcha 13° en el Calcio. A lo largo de su trayectoria en Italia (con pasos por Genoa, Hellas Verona, Cagliari, Fiorentina, Napoli y Torino), el atacante acumula 83 goles en la liga. Esta marca le permitió superar los registros de leyendas como Diego Maradona y posicionarse entre los 130 máximos artilleros históricos de la competición.
A pesar de tener contrato con la institución turinesa hasta 2028 y estar tasado en aproximadamente ocho millones de euros, la postura de Simeone es clara: prioriza lo deportivo y sentimental por sobre las ofertas de clubes como el Real Betis y otras entidades europeas: "Su intención es aportar su máximo nivel en el Millonario y devolverle todo lo que el club le dio", confirmaron desde su entorno. En su etapa anterior con la banda roja, el delantero disputó 33 partidos, convirtió cuatro goles y alzó cuatro títulos.
Para el director técnico Eduardo Coudet, sumar un centrodelantero es una necesidad imperiosa. El entrenador considera que en el plantel actual escasea una referencia fija de área, dado que la mayoría de los atacantes se sienten más cómodos jugando como segunda punta o acompañando a un nueve. Esta búsqueda se suma a los movimientos recientes de la directiva, que también mantuvo conversaciones con el extremo uruguayo Agustín Canobbio para reforzar el frente de ataque.
La relación institucional entre River y Torino
Un factor no menor a la hora de encarar las futuras negociaciones entre clubes es el vínculo histórico que une a ambas instituciones. Esta hermandad nació en 1949, tras la Tragedia de Superga, cuando el plantel de River viajó a Italia para disputar un partido benéfico en honor al equipo italiano. Aunque aún no hubo contactos formales entre las dirigencias, este trasfondo y la firme voluntad del jugador de 30 años podrían destrabar la operación para concretar su regreso en el mercado invernal.
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