Escándalo en la Fórmula 1: escala el conflicto entre Max Verstappen y George Russell

Según el neerlandés, el británico buscó perjudicarlo deliberadamente durante la clasificación, lo que generó una penalización que lo relegó al segundo puesto en la parrilla. "Nunca he visto a alguien intentando arruinar a otro piloto de forma tan descarada", dijo, molesto con la situación.

Por su parte, Russell no se quedó atrás y respondió con fuerza: “Es irónico que diga eso, cuando el sábado por la noche me dijo que iba a hacer todo lo posible por chocarme y ponerme contra la pared”. Según el piloto de Mercedes, estas amenazas habrían sido realizadas frente a los comisarios, en un intento por intimidarlo.

Russell no dudó en señalar que Verstappen tiene antecedentes de comportamiento agresivo y poco tolerante ante la adversidad, recordando episodios en circuitos como Jeddah y Brasil en 2021, o Budapest este año. “Max ha acosado a pilotos durante años. Es brillante en la pista, pero no sabe manejar la presión cuando las cosas no salen como quiere”, afirmó el británico.

Por su parte, Verstappen criticó el accionar de Russell durante la clasificación en Qatar, calificándolo de exagerado y peligroso: “Todos estábamos en nuestra vuelta de preparación. No entiendo por qué actuó como si fuera el incidente más grave del mundo. Fue decepcionante”.

El conflicto generó un ambiente incómodo en el paddock, con otros pilotos y equipos atentos a los movimientos de ambos. Russell incluso fue más allá y afirmó que miembros clave del equipo Red Bull, ante la tensión interna, habrían buscado oportunidades en otras escuderías, una acusación que no pasó desapercibida.

“Sé a ciencia cierta que una cuarta parte de su equipo técnico estuvo enviando CV a Mercedes, McLaren y Aston Martin tras algunos episodios esta temporada”, disparó el británico, poniendo en duda la estabilidad del entorno de Verstappen.

Russell cerró sus declaraciones con un llamado a la responsabilidad, destacando que Verstappen, como figura principal de la Fórmula 1, debe predicar con el ejemplo. “Es el piloto más exitoso de los últimos años, pero eso también conlleva una responsabilidad. No voy a aceptar que haga comentarios infundados sobre mí sin responder”, concluyó.

