Escándalo con Martín Demichelis: lo denunciaron por una estafa inmobiliaria

A raíz de esta situación, los damnificados decidieron llevar el caso a la justicia por fraude, incluyendo a Demichelis entre los demandados.

El caso toma un giro adicional debido a la participación del padre de Evangelina Anderson. La abogada de los damnificados, Florencia Arietto, confirmó en una entrevista con el ciclo que el entrenador y su exsuegro ingresaron juntos a la sociedad en 2017.

"Demichelis suma capital a la empresa... y en ese mismo momento su exsuegro les vende el terreno donde se va a hacer este edificio que nunca se hizo y quedó con un tendal de personas que han pagado y que no han tenido su departamento", detalló Arietto.

La letrada concluyó que los compradores pagaron la totalidad de las unidades, pero la empresa "desapareció" sin concretar la entrega.

demichelis justicia