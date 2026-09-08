Escándalo: un jugador de San Miguel agredió a un juez de línea y suspendieron el partido ante Racing
Ocurrió en el predio Tita Mattiussi cuando el encuentro de fútbol Senior estaba igualado 3-3. El asistente debió ser internado tras perder el conocimiento.
Una jornada deportiva que debía ser una fiesta terminó en un violento episodio que conmociona al fútbol Senior. El encuentro entre Racing y San Miguel debió ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador indicaba un electrizante 3-3, debido a una brutal agresión física sufrida por el juez de línea Pablo Valles en el predio Tita Mattiussi.
Escándalo en el Senior, la agresión al juez de línea y los comunicados de Racing y San Miguel
El violento suceso se desencadenó sobre el sector de la banda. Luego de que un futbolista del Trueno Verde cometiese una dura infracción contra un rival que se escapaba en ataque, el juez asistente levantó la bandera para sancionar la falta.
Inexplicablemente, un compañero de equipo del agresor reaccionó de la peor manera: le propinó un tremendo cabezazo en el rostro al juez de línea, provocando que perdiera el conocimiento y tuviera que ser internado para su atención médica. Ante la gravedad del hecho, el árbitro principal dio por finalizado el cotejo de inmediato.
Tras el incidente, el referí manifestó su impotencia por lo ocurrido en el campo de juego: "Tratamos de que la gente venga a disfrutar, este tipo de cosas no deberían suceder más. Nosotros venimos a trabajar, aunque tengamos un error involuntario no justifica ninguna acción física. Pasamos un mal momento y el línea está bastante golpeado", expresó con dolor.
La repercusión institucional no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial de Racing Senior emitieron un fuerte mensaje de repudio: "Racing Club Senior repudia totalmente todo este tipo de agresiones, cansado ya de que los equipos vengan al predio Tita Mattiussi a querer ganar los partidos de guapos. Nuestra solidaridad y apoyo".
En tanto, San Miguel publicó un descargo en el que ofreció disculpas públicas: "Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. El propio jugador es el primero en reconocer su error y se encuentra profundamente arrepentido. El fútbol es una fiesta y nunca debe convertirse en un lugar de violencia", aseguraron. Ahora, el expediente quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse con duras sanciones para el agresor y definir la resolución del encuentro.
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