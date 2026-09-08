Escándalo: un jugador de San Miguel agredió a un juez de línea y suspendieron el partido ante Racing

En tanto, San Miguel publicó un descargo en el que ofreció disculpas públicas: "Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido. El propio jugador es el primero en reconocer su error y se encuentra profundamente arrepentido. El fútbol es una fiesta y nunca debe convertirse en un lugar de violencia", aseguraron. Ahora, el expediente quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá expedirse con duras sanciones para el agresor y definir la resolución del encuentro.