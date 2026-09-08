Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El "Pincha" llega a este compromiso después de perder 1-0 ante Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura, resultado que significó su segundo partido consecutivo sin ganar en el certamen local. En la Libertadores, en cambio, viene de una contundente clasificación ante Universidad Católica, a la que venció 3-0 en Chile para cerrar la serie de octavos con un 4-1 en el global.