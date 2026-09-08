Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El "Pincha" intentará aprovechar la localía para sacar ventaja y viajar a Brasil con un buen resultado. La serie se definirá el 16 de septiembre. Los detalles en la nota.
Estudiantes y Corinthians se enfrentan este miércoles, desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá como árbitro principal al uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR.
El "Pincha" llega a este compromiso después de perder 1-0 ante Vélez por la octava fecha del Torneo Clausura, resultado que significó su segundo partido consecutivo sin ganar en el certamen local. En la Libertadores, en cambio, viene de una contundente clasificación ante Universidad Católica, a la que venció 3-0 en Chile para cerrar la serie de octavos con un 4-1 en el global.
Corinthians, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento en el ámbito doméstico: viene de caer 2-1 ante Chapecoense y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao. En el máximo certamen continental, el conjunto brasileño eliminó a Rosario Central en los octavos de final, luego de imponerse 1-0 en el global.
La serie tendrá su revancha el miércoles 16 de septiembre, en la Neo Química Arena de San Pablo. El ganador del cruce avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle.
Formaciones de Estudiantes vs. Corinthians por la Copa Libertadores
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Charles, Alex Menezes, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Esteban Ostojich.
- VAR: Antonio García.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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