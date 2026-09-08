Orgullo argentino: Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados al Balón de Oro 2026
El capitán y el goleador de la Selección Argentina aparecen entre los candidatos argentinos al máximo reconocimiento individual.
La presencia argentina vuelve a ser importante en la pelea por el Balón de Oro 2026: Lionel Messi y Lautaro Martínez forman parte de la lista de candidatos para la nueva edición del prestigioso premio que entrega France Football, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres.
Para ambos delanteros se trata de una nueva oportunidad de quedar entre los mejores futbolistas del planeta, aunque sus historias frente al galardón son muy diferentes. Mientras la Pulga ya construyó una relación histórica con el premio y ostenta el récord absoluto con ocho conquistas, el Toro atraviesa un proceso de consolidación entre las principales figuras del fútbol mundial.
Lionel Messi, otra vez en carrera por un premio histórico
La candidatura del captán representa uno de los grandes atractivos de esta edición. El rosarino, de 39 años, es el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro en la historia: levantó el trofeo en ocho oportunidades, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Además, acumula 16 nominaciones a lo largo de su carrera.
Su presencia en la lista vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad que parecía cada vez más lejana: que Messi pueda competir nuevamente por el máximo premio individual del fútbol mundial. El delantero del Inter Miami llegó a esta temporada después de un año especialmente particular, marcado por su participación en el Mundial de 2026 con la Selección Argentina.
La Copa del Mundo volvió a tener un peso importante en la evaluación del premio. El criterio de France Football contempla las actuaciones individuales, el carácter decisivo de los jugadores, los resultados colectivos y los títulos obtenidos tanto con sus clubes como con sus selecciones. En un año mundialista, el rendimiento en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá tuvo una incidencia especial.
Messi, además, afrontó el torneo como capitán argentino en lo que terminó siendo su última participación mundialista. La Albiceleste alcanzó la final, donde cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario, cerrando así una nueva página de la carrera internacional del máximo referente argentino.
Lautaro Martínez, por una nueva escalada
Lautaro también consiguió un lugar entre los candidatos al Balón de Oro. Para el delantero del Inter representa su quinta nominación consecutiva en el premio, después de haber aparecido en las listas de 2021, 2023, 2024 y 2025.
El Toro ya sabe lo que significa competir muy arriba. Su mejor ubicación llegó en 2024, cuando terminó séptimo en la clasificación final después de una temporada en la que se destacó como goleador del Inter y tuvo un papel determinante en la conquista de la Copa América con Argentina.
Ahora, el atacante argentino buscará dar otro paso y acercarse todavía más a la pelea por el podio. Su rendimiento durante la temporada 2025/26 volvió a colocarlo entre los delanteros considerados para el máximo reconocimiento individual. El contexto también juega a su favor: fue una de las piezas importantes del Inter que conquistó la Serie A y la Copa Italia, mientras que en el Mundial tuvo participación decisiva para la Selección Argentina.
Dos argentinos con argumentos diferentes
La candidatura de Messi y la de Lautaro no parten desde el mismo lugar, pero ambas tienen elementos que justifican su presencia en la lista.
Messi cuenta con el peso de su trayectoria, sus números y una carrera prácticamente incomparable en la historia del premio. Su principal argumento vuelve a estar relacionado con su capacidad para mantener un nivel extraordinario incluso en la última etapa de su carrera.
Lautaro, en cambio, representa la consolidación de un delantero que en los últimos años dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los atacantes más importantes de Europa. Sus actuaciones con el Inter y su evolución dentro de la Selección Argentina lo llevaron a mejorar año tras año su posición en las votaciones. El antecedente más importante para el atacante de Bahía Blanca es precisamente su séptimo lugar de 2024.
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
- Vitinha
- Vinicius Jr.
- Dayot Upamecano
- Ferrán Torres
- William Saliba
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Declan Rice
- Julián Quiñónez
- William Pacho
- Michael Olise
- Joao Neves
- Lionel Messi
- Nuno Mendes
- Kylian Mbappé
- Lautaro Martínez
- Marquinhos
- Sadio Mané
- Lamine Yamal
- Khvicha Kvaratskhelia
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Erling Haaland
- Gabriel
- Bruno Fernandes
- Luis Díaz
- Ousmane Dembélé
- Marc Cucurella
- Pau Cubarsí
- Jude Bellingham
Argentina vuelve a tener protagonismo en el Balón de Oro
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a recibir un reconocimiento de enorme relevancia internacional: el arquero argentino fue incluido entre los nominados al Trofeo Yashin 2026. La nominación llega en un momento particular para el marplatense, que actualmente defiende el arco del Chelsea después de su etapa en Aston Villa.
La lista de nominados al Trofeo Yashin incluye a figuras de diferentes clubes y ligas. Entre ellas aparecen Yassine Bounou, de Al-Hilal; Thibaut Courtois, de Real Madrid; Gregor Kobel, de Borussia Dortmund; Joan García, de Barcelona; Édouard Mendy, de Al-Ahli; David Raya, de Arsenal; Vozinha, de Colo Colo; Unai Simón, de Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, de Paris Saint-Germain.
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