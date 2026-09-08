Orgullo argentino: Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados al Balón de Oro 2026

Messi, además, afrontó el torneo como capitán argentino en lo que terminó siendo su última participación mundialista. La Albiceleste alcanzó la final, donde cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario, cerrando así una nueva página de la carrera internacional del máximo referente argentino.

Lautaro Martínez, por una nueva escalada

Lautaro también consiguió un lugar entre los candidatos al Balón de Oro. Para el delantero del Inter representa su quinta nominación consecutiva en el premio, después de haber aparecido en las listas de 2021, 2023, 2024 y 2025.

El Toro ya sabe lo que significa competir muy arriba. Su mejor ubicación llegó en 2024, cuando terminó séptimo en la clasificación final después de una temporada en la que se destacó como goleador del Inter y tuvo un papel determinante en la conquista de la Copa América con Argentina.

Ahora, el atacante argentino buscará dar otro paso y acercarse todavía más a la pelea por el podio. Su rendimiento durante la temporada 2025/26 volvió a colocarlo entre los delanteros considerados para el máximo reconocimiento individual. El contexto también juega a su favor: fue una de las piezas importantes del Inter que conquistó la Serie A y la Copa Italia, mientras que en el Mundial tuvo participación decisiva para la Selección Argentina.

Dos argentinos con argumentos diferentes

La candidatura de Messi y la de Lautaro no parten desde el mismo lugar, pero ambas tienen elementos que justifican su presencia en la lista.

Messi cuenta con el peso de su trayectoria, sus números y una carrera prácticamente incomparable en la historia del premio. Su principal argumento vuelve a estar relacionado con su capacidad para mantener un nivel extraordinario incluso en la última etapa de su carrera.

Lautaro, en cambio, representa la consolidación de un delantero que en los últimos años dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los atacantes más importantes de Europa. Sus actuaciones con el Inter y su evolución dentro de la Selección Argentina lo llevaron a mejorar año tras año su posición en las votaciones. El antecedente más importante para el atacante de Bahía Blanca es precisamente su séptimo lugar de 2024.

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino

Vitinha

Vinicius Jr.

Dayot Upamecano

Ferrán Torres

William Saliba

Fabián Ruiz

Rodri

Declan Rice

Julián Quiñónez

William Pacho

Michael Olise

Joao Neves

Lionel Messi

Nuno Mendes

Kylian Mbappé

Lautaro Martínez

Marquinhos

Sadio Mané

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Achraf Hakimi

Erling Haaland

Gabriel

Bruno Fernandes

Luis Díaz

Ousmane Dembélé

Marc Cucurella

Pau Cubarsí

Jude Bellingham

Argentina vuelve a tener protagonismo en el Balón de Oro

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a recibir un reconocimiento de enorme relevancia internacional: el arquero argentino fue incluido entre los nominados al Trofeo Yashin 2026. La nominación llega en un momento particular para el marplatense, que actualmente defiende el arco del Chelsea después de su etapa en Aston Villa.

La lista de nominados al Trofeo Yashin incluye a figuras de diferentes clubes y ligas. Entre ellas aparecen Yassine Bounou, de Al-Hilal; Thibaut Courtois, de Real Madrid; Gregor Kobel, de Borussia Dortmund; Joan García, de Barcelona; Édouard Mendy, de Al-Ahli; David Raya, de Arsenal; Vozinha, de Colo Colo; Unai Simón, de Athletic Bilbao; y Matvey Safonov, de Paris Saint-Germain.