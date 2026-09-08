Real Madrid le ganó 2-1 al Inter de Lautaro Martínez en el debut de la Champions League

Sin embargo, el elenco italiano no bajó los brazos y vendió cara la derrota. Con Lautaro Martínez como referencia en el ataque, la visita adelantó sus líneas en busca del descuento. La insistencia del Neroazzurro tuvo su premio gracias a la aparición de Carlos Augusto, quien mandó la pelota a la red para establecer el 2-1 y meterle máxima tensión a los minutos finales de la contienda. Pese a los embates desesperados de la escuadra de Milán sobre el tiempo reglamentario, el Merengue logró aguantar la embestida, sostuvo la ventaja y celebró una victoria clave en su camino por defender el prestigio en la máxima competencia de Europa.