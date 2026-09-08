Devoto: encontraron muerto a un hombre de 74 años sobre las vías del Tren Urquiza

En el lugar también trabajaron oficiales de la Policía Federal Argentina, que poseen jurisdicción sobre la Línea Urquiza, y personal de Bomberos de la Ciudad.

Muerte en las vías del tren Urquiza: la principal hipótesis

Una de las hipótesis que se analiza es que el hombre podría haber sufrido algún tipo de descarga luego de ingresar a una zona prohibida de las vías, donde existe un tendido eléctrico.

El área en cuestión se encuentra a pocos metros del paso a nivel, con señalética específica para advertir sobre la presencia del tendido eléctrico entre las vías. Sin embargo, por el momento no se confirmó oficialmente que una descarga haya sido la causa de la muerte, por lo que esa posibilidad deberá ser determinada a partir de las pericias correspondientes.

Mientras se realizaban las tareas de emergencia y el trabajo de los peritos en el lugar, el servicio del Ferrocarril Urquiza tuvo que ser limitado entre las estaciones Coronel F. Lynch y General Lemos.

La investigación continuará para establecer qué ocurrió con el hombre de 74 años y determinar las circunstancias exactas de su muerte.