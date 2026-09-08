Devoto: encontraron muerto a un hombre de 74 años sobre las vías del Tren Urquiza
El hallazgo se produjo cerca de un paso peatonal, a metros de la estación Antonio Devoto. Cuál es la principal hipótesis.
Un hombre de 74 años fue encontrado muerto este lunes por la mañana sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, a la altura de la estación de Villa Devoto. Al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos y personal del SAME, que constató que la víctima presentaba lesiones incompatibles con la vida.
El hallazgo se produjo pasadas las 8, en la zona de la calle Gutenberg al 3600, entre Emilio Lamarca y Habana, en inmediaciones de la estación Antonio Devoto.
Hasta allí se desplazó un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) luego de ser alertados sobre la presencia de un paciente masculino que se encontraba tendido sobre las vías, con bajos signos vitales.
Lo encontraron sobre las vías
Al llegar al lugar, personal del servicio de emergencias constató que el hombre tenía lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su muerte.
Según la información preliminar detallada en C5N, el hombre no fue arrollado por una formación del tren. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo su muerte.
En el lugar también trabajaron oficiales de la Policía Federal Argentina, que poseen jurisdicción sobre la Línea Urquiza, y personal de Bomberos de la Ciudad.
Muerte en las vías del tren Urquiza: la principal hipótesis
Una de las hipótesis que se analiza es que el hombre podría haber sufrido algún tipo de descarga luego de ingresar a una zona prohibida de las vías, donde existe un tendido eléctrico.
El área en cuestión se encuentra a pocos metros del paso a nivel, con señalética específica para advertir sobre la presencia del tendido eléctrico entre las vías. Sin embargo, por el momento no se confirmó oficialmente que una descarga haya sido la causa de la muerte, por lo que esa posibilidad deberá ser determinada a partir de las pericias correspondientes.
Mientras se realizaban las tareas de emergencia y el trabajo de los peritos en el lugar, el servicio del Ferrocarril Urquiza tuvo que ser limitado entre las estaciones Coronel F. Lynch y General Lemos.
La investigación continuará para establecer qué ocurrió con el hombre de 74 años y determinar las circunstancias exactas de su muerte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario