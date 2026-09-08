Covid-19: detectaron en la Argentina los primeros tres casos de la variante BA.3.2

BA.3.2 es una variante bajo monitoreo y que no representa por ahora un riesgo adicional sustancial para la salud.

Qué se sabe de la variante BA.3.2

El BEN precisó que este sublinaje fue detectado por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. Desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Hasta este hallazgo en Argentina, en la Región de las Américas solo se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Ricay Guyana Francesa. El boletín indicó además que no se habían encontrado reportes de detección de BA.3.2 en la región de Sudamérica.

La vigilancia genómica

El documento oficial señaló que la detección de este sublinaje en Argentina pone en valor la capacidad de detección del sistema de vigilancia genómica del país. También remarcó la importancia de continuar con el monitoreo de la caracterización genómica de SARS-CoV-2 para identificar la introducción de nuevas variantes y seguir su comportamiento en relación con la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de las medidas de prevención y control.

Ese seguimiento resulta clave para observar cómo evolucionan los linajes virales y qué cambios pueden producirse en su circulación. En esa línea, el BEN ubicó la aparición de los tres casos locales dentro de un escenario de vigilancia sostenida y análisis de secuenciación.

Durante los primeros meses de 2026, la detección se extendió a múltiples países y alcanzó proporciones cercanas al 20% de las secuencias notificadas a nivel global en las semanas 4 y 5, aunque con diferencias entre países. Hasta febrero de 2026, había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

Entre los países mencionados por el BEN se encuentran Sudáfrica, Mozambique, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, China (Hong Kong), República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Suecia y Dinamarca. Más adelante también fue registrada en Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

Entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, BA.3.2 continuó clasificada como VUM. Durante ese período, la proporción global de la variante entre las secuencias notificadas mostró una disminución.

El BEN detalló que descendió del 15,1% en la semana que finalizó el 14 de junio al 6,45% en la que terminó el 12 de julio. En las semanas intermedias, los valores fueron del 11%, 13% y 10,3% en los períodos cerrados el 21 y el 28 de junio y el 5 de julio, respectivamente.