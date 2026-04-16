Escándalo: Unión denuncia a Racing por irregularidades millonarias en dos ventas
El club santafesino acusa a la Academia de ocultar montos en las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa. El reclamo escaló a la AFA tras detectar "contradicciones" por más de dos millones de dólares.
Lo que parecía una relación fluida entre dirigencias terminó en un conflicto que sacude los despachos de la calle Viamonte. Unión de Santa Fe, encabezado por su presidente Luis Spahn, decidió recurrir a una mediación ante la AFA tras agotar las instancias privadas con Racing. El reclamo se centra en sospechas de "montos ocultos" en las ventas de dos futbolistas donde el "Tate" conserva porcentajes clave.
La situación más crítica involucra al volante Juan Ignacio Nardoni, transferido recientemente al Gremio de Brasil. Unión posee el 30% de los derechos económicos y las cuentas no cierran:
- Lo que dice Racing: Informó a Unión una operación de 8 millones de dólares (6 fijos y 2 por objetivos).
- Lo que sospecha Unión: En Santa Fe creen que la venta global fue de 10 millones de dólares.
- La diferencia: Si se confirma la sospecha, Racing estaría ocultando 2 millones de la base imponible, lo que significa que Unión dejaría de cobrar 600.000 dólares.
Además, la dirigencia santafesina denuncia que, aunque Racing ya habría cobrado la primera cuota de los brasileños, Unión aún no recibió un solo centavo.
El otro frente de batalla es la venta de Adrián "Rocky" Balboa al Pari Nizhny Novgorod de Rusia. Racing informó una venta por un millón de dólares, pero se negó a mostrar el contrato alegando confidencialidad. Ante la falta de transparencia, profesionales de Unión viajaron a Avellaneda y, según trascendió, encontraron facturas de agentes FIFA que no tendrían vínculo claro con la operación.
Unión aceptó un pago reciente solo "a cuenta", dejando asentada su disconformidad administrativa. Desde Santa Fe el mensaje es claro: la paciencia se agotó. Si la mediación en AFA no arroja resultados inmediatos, el club evalúa Acciones federativas ante los tribunales de la casa madre del fútbol o Acciones civiles y hasta penales contra la dirigencia que encabeza Diego Milito por presunta defraudación.
Por el momento, en Avellaneda reina el hermetismo, pero el "Tate" ya pateó el tablero y busca que la AFA obligue a la Academia a abrir sus libros contables para transparentar unas ventas que hoy están bajo la lupa.
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