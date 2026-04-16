Escándalo: Unión denuncia a Racing por irregularidades millonarias en dos ventas

Lo que parecía una relación fluida entre dirigencias terminó en un conflicto que sacude los despachos de la calle Viamonte. Unión de Santa Fe, encabezado por su presidente Luis Spahn, decidió recurrir a una mediación ante la AFA tras agotar las instancias privadas con Racing. El reclamo se centra en sospechas de "montos ocultos" en las ventas de dos futbolistas donde el "Tate" conserva porcentajes clave.