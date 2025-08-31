Escandaloso final en la Leagues Cup: empujones, trompadas y hasta Luis Suárez escupiendo a un rival
La derrota del Inter Miami terminó en un marco de suma tensión, con manotazos y un desbordado goleador uruguayo.
La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugó la gran final en la que Inter Miami cayó por goleada ante Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium, en un partido que terminó con algunos incidentes entre futbolistas.
Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, no pudieron defender el título obtenido la temporada pasada, ya que el dueño de casa se impuso 3-0.
En final fue escandaloso: por un lado, se lo observó a un descolocado Luis Suárez escupiendo a uno de los integrantes del cuerpo técnico de Seattle. En las imágenes se lo vio al uruguayo recriminarle algo al asistente, hasta que finalmente lo escupe en la cara.
En tanto, en el campo de juego, algunos jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders terminaron en un tumulto y a los manotazos.
