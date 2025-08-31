Argentina cayó con Brasil en la final y es subcampeón la AmeriCup

Después de un inicio polémico en la fase de grupos contra República Dominicana, la Selección Argentina de básquetbol hilvanó un camino sólido en la AmeriCup 2025 y este domingo buscará coronarse campeón frente a Brasil. El clásico sudamericano se jugará en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, a partir de las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.