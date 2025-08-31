Argentina cayó con Brasil en la final y es subcampeón la AmeriCup
La "Verdeamarela", que superó a Estados Unidos en un resultado histórico en semis, se tomó revancha de la pasada edición y se impuso 55 a 47 en la final en Managua.
Después de un inicio polémico en la fase de grupos contra República Dominicana, la Selección Argentina de básquetbol hilvanó un camino sólido en la AmeriCup 2025 y este domingo buscará coronarse campeón frente a Brasil. El clásico sudamericano se jugará en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, a partir de las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo un desempeño brillante en semifinales, superando a Canadá 83-73, uno de los favoritos del torneo, y así accedió a la final por cuarta vez consecutiva, buscando defender el título obtenido en Recife 2022, donde también venció a Brasil por 75-73.
Argentina intentará conseguir su cuarto título de AmeriCup en la historia (2001, 2011 y 2022) para igualar a Brasil, que también suma tres coronas, mientras que Estados Unidos sigue dominando el palmarés con siete medallas doradas.
Plantel de la selección argentina
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
- 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
- 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años
- 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
- 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años
Otros datos del partido
Hora: Domingo 31/8, 21.10 (ARG).
TV: TyC Sports y DSports.
Sede: Polideportivo Alexis Argüello, Managua.
Árbitros: Vázquez (PUR), Bermúdez (MEX), Bartel (URU).
