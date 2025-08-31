Tormenta de Santa Rosa con malas noticias en Buenos Aires: a qué hora llegan las peores lluvias, según el SMN

smn (33) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires para este lunes. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio especializado Meteored también anticipa más precipitaciones para el lunes, pero con menor intensidad: espera lluvia entre "débil" y "moderada", desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana de la primera jornada de la semana.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.

Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.

La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.

La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.