Racing no levanta: perdió de local con Unión y sumó su quinta derrota en el Torneo Clausura
Con Gustavo Costas suspendido, la "Academia" cayó con el "Tatengue" en el Cilindro de Avellaneda y marcha penúltimo en la Zona A.
Unión de Santa Fe dio el golpe este domingo y se impuso 3-2 ante Racing en el Estadio Presidente Perón, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Con Gustavo Costas suspendido, la "Academia" lo ganaba en el inicio con el tanto de "Maravilla" Martínez, pero el "Tantengue" lo dio vuelta antes del complemento con los tantos de Estigarribia y Tarragona. En el complemento, un error de Gabriel Arias permitió que Augusto Solari cumpliera con "la ley del ex" para el 3-1, mientras que Facundo Mura descontó sobre la hora.
Con esta derrota, el equipo de Avellaneda acumuló su cuarta derrota de local, en igual cantidad de presentaciones, y el quinto partido perdido en siete jornadas, para mantenerse penúltimo en la Zona B.
Mientras se entusiasma con los cuartos de final de la Copa Libertadores, la "Academia" llegaba a este partido con el ánimo golpeado, ya que después de un gran triunfo internacional ante Peñarol, el equipo de Costas sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Argentinos Juniors.
Cabe señalar que el técnico no pudo estar en el banco de suplentes, ya que sigue cumpliendo una suspensión de cuatro fechas.
Por su parte, Unión necesitaba reponerse tras su eliminación de la Copa Argentina, donde fue vencido por penales por River. A pesar de este traspié, el equipo de Leonardo Madelón ha mantenido un buen rendimiento en el campeonato local, perdiendo solo uno de sus siete partidos disputados.
Formaciones de Racing vs. Unión
Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Racing vs. Unión: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: Presidente Perón
