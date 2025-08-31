Racing no levanta: perdió de local con Unión y sumó su quinta derrota en el Torneo Clausura

image

Cabe señalar que el técnico no pudo estar en el banco de suplentes, ya que sigue cumpliendo una suspensión de cuatro fechas.

Por su parte, Unión necesitaba reponerse tras su eliminación de la Copa Argentina, donde fue vencido por penales por River. A pesar de este traspié, el equipo de Leonardo Madelón ha mantenido un buen rendimiento en el campeonato local, perdiendo solo uno de sus siete partidos disputados.

Formaciones de Racing vs. Unión

Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Racing vs. Unión: datos del partido

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Presidente Perón