Con Lionel Messi, Inter Miami sufrió una dura goleada contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup
Con el astro rosarino y Rodrigo De Paul, las "Garzas" no pudieron defender su título y perdieron 3-0 en el partido definitivo.
La Leagues Cup 2025 llegó a su definición y este domingo se jugó la gran final en la que Inter Miami cayó por goleada ante Seattle Sounders en el Lumen Field Stadium.
Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, no pudieron defender el título obtenido la temporada pasada, ya que el dueño de casa se impuso 3-0.
Curiosamente, ambos equipos apenas se habían enfrentado una vez en toda su historia: el 17 de abril de 2022, Inter Miami ganó 1-0 como visitante con gol de Robbie Robinson.
Desde entonces, no coincidieron ni en temporada regular de la MLS ni en torneos internacionales. El equipo local, Seattle Sounders, fue el anfitrión por haber llegado mejor posicionado en el ranking de la competencia, y recibió a las Garzas en un estadio con capacidad para 72.000 espectadores.
Los goles de la final de la Leagues Cup
El 1-0 de Seattle:
El 2-0 de Seattle:
El 3-0 de Seattle:
Camino a la final de la Leagues Cup 2025
Inter Miami llegó tras vencer a Orlando City 3-1 en semifinales (dos goles de Messi y uno de Telasco Segovia), y antes había eliminado a Tigres, Pumas, Necaxa y Atlas.
Seattle Sounders, liderados por Pedro De La Vega, vencieron a Los Ángeles Galaxy 2-0, eliminaron a Puebla en penales tras un 0-0, y superaron a Tijuana, Santos Laguna y Cruz Azul en rondas anteriores.
Formaciones del encuentro entre Inter Miami y Seattle Sounders
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira; Pedro De la Vega, Paul Rothrock; Alex Roldán, Obed Vargas, Jackson Ragen; Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.
Otros datos de la final de la Leagues Cup
Hora: 21:00
TV: Apple TV
Estadio: Lumen Field, Washington
