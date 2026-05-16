Escocia: Celtic derrotó a Hearts y se consagró campeón de la Scottish Premiership
El conjunto de Glasgow se quedó otra vez con la liga escocesa y apagó el sueño de Heart of Midlothian FC en una jornada decisiva.
Celtic volvió a demostrar por qué domina el fútbol escocés desde hace años. El equipo de Glasgow se consagró campeón por quinta temporada consecutiva luego de una jornada cargada de tensión, nervios y expectativa, en la que Hearts intentó hasta el final sostener la ilusión de dar el golpe.
La definición mantuvo en vilo a los hinchas durante gran parte del día. Celtic llegaba con ventaja y dependiendo de sí mismo para quedarse nuevamente con el título, aunque cualquier tropiezo podía abrirle una puerta inesperada a Hearts, que había construido una campaña sólida y soñaba con romper la hegemonía del gigante escocés.
Con el correr de los minutos, el clima se volvió cada vez más intenso. Los resultados parciales alimentaban la incertidumbre y en algunos pasajes parecía que la pelea podía estirarse más de lo esperado. Sin embargo, cuando la presión crecía y el margen de error desaparecía, Celtic volvió a mostrar esa capacidad competitiva que viene marcando su era reciente.
El conjunto dirigido por Brendan Rodgers logró sostener el resultado que necesitaba y terminó sellando un nuevo campeonato que amplía todavía más una etapa histórica para el club. Apenas llegó el pitazo final, jugadores e hinchas desataron los festejos por otra consagración que confirma el dominio absoluto del equipo en Escocia.
El pentacampeonato refleja no solo la contundencia futbolística del Celtic, sino también una regularidad que logró sostener temporada tras temporada. A lo largo de este ciclo, el club construyó una identidad ofensiva, competitiva y confiable, capaz de responder en los momentos de mayor presión.
Además del nuevo título, la campaña volvió a mostrar el peso de varias figuras importantes dentro del plantel, que fueron determinantes en los partidos clave y ayudaron a sostener la diferencia frente a sus perseguidores.
Del otro lado quedó la desilusión de Hearts. El conjunto de Edimburgo protagonizó una temporada muy competitiva, llegó a poner en aprietos al campeón y alimentó la ilusión de sus hinchas hasta las últimas fechas. Durante varios momentos de la definición, el sueño de pelear el título parecía posible, aunque finalmente no alcanzó para cortar la racha de Celtic.
Pese al golpe del desenlace, Hearts dejó una imagen positiva y mostró argumentos futbolísticos para consolidarse como uno de los equipos más fuertes del campeonato escocés.
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