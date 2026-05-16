Escocia: Celtic derrotó a Hearts y se consagró campeón de la Scottish Premiership

Además del nuevo título, la campaña volvió a mostrar el peso de varias figuras importantes dentro del plantel, que fueron determinantes en los partidos clave y ayudaron a sostener la diferencia frente a sus perseguidores.

Del otro lado quedó la desilusión de Hearts. El conjunto de Edimburgo protagonizó una temporada muy competitiva, llegó a poner en aprietos al campeón y alimentó la ilusión de sus hinchas hasta las últimas fechas. Durante varios momentos de la definición, el sueño de pelear el título parecía posible, aunque finalmente no alcanzó para cortar la racha de Celtic.

Pese al golpe del desenlace, Hearts dejó una imagen positiva y mostró argumentos futbolísticos para consolidarse como uno de los equipos más fuertes del campeonato escocés.