La reversión de "La mano de Dios" que hicieron en Escocia para la Eurocopa 2024

Con esta base, los escoceses armaron un hit muy pegadizo que ya generó sensación en redes sociales. En las imágenes aparecen John McGinn y Andrew Robertson, figuras del Aston Villa y Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

El equipo escocés participará por cuarta vez en la copa europea, y muchos de sus hinchas ya están en el país sede para apoyar a su selección. En la previa a su debut, se viralizó la letra del tema, que promete ser el éxito del torneo.

escocia la mano de dios.mp4

Qué dice la letra escocesa de "La mano de Dios" para la Eurocopa

No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn

John McGinn y Robbo en la banda, en la banda

Sin Escocia, no hay fiesta

Steven Clark’s Tartan Army

E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín

Sin Escocia, no hay fiesta

Steven Clark’s Tartan Army”