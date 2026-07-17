Por otra Copa del Mundo: el camino del seleccionado español en el Mundial 2026

España comenzó el Mundial con un empate sin goles ante Cabo Verde. FIFA

El cierre de la fase de grupos llegó con un triunfo ajustado ante Uruguay. España ganó 1 a 0 gracias al gol de Álex Baena, que aprovechó un error del arquero Fernando Muslera, y con ese resultado terminó como líder de su zona.

En la etapa eliminatoria, el equipo de De la Fuente ratificó su solidez: en los dieciseisavos de final dejó en el camino a Austria con una victoria por 3 a 0, en un partido que tuvo como protagonistas a Oyarzabal, autor de dos goles, y Pedro Porro, quien marcó el restante.

Los octavos de final presentaron un desafío mucho mayor ante Portugal. El encuentro fue cerrado y parecía dirigirse al tiempo suplementario, pero una jugada colectiva entre Fabián Ruiz, Rodri y Ferrán Torres terminó con la aparición de Mikel Merino, que definió para darle a España el triunfo por 1 a 0.

En cuartos de final, "La Roja" volvió a superar una prueba de carácter frente a Bélgica. Ruiz puso en ventaja a España y Charles De Ketelaere igualó el marcador, pero nuevamente Merino apareció y convirtió el 2 a 1 definitivo para sellar la clasificación.

"La Roja" se metió en la final luego de superar a Francia por 2 a 0.

El mejor rendimiento del torneo llegó en semifinales, cuando enfrentó a Francia y logró una victoria contundente por 2 a 0. Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal y Porro amplió la diferencia, en un partido donde el conjunto de De la Fuente logró controlar a uno de los principales candidatos al título.