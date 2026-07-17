Por otra Copa del Mundo: el camino del seleccionado español en el Mundial 2026
Tras eliminar a Francia en semifinales, España llega invicto a la final del torneo ante Argentina, vigente campeón. Los detalles en la nota.
España disputa este domingo la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, en un duelo que comenzará a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegó al certamen como uno de las candidatos al título luego de haber conquistado la Eurocopa 2024 y contar con una generación de futbolistas de enorme talento.
Esta será la segunda final mundialista en la historia de España. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando venció a Países Bajos y consiguió la única Copa del Mundo de su historia.
El camino de la selección española en el Mundial 2026
España comenzó su participación en el Mundial dentro del Grupo H con un empate sin goles ante Cabo Verde. A pesar de haber tenido la iniciativa durante gran parte del encuentro y generar varias situaciones de gol, el seleccionado español no pudo superar la resistencia del arquero Vozinha, una de las figuras del partido.
En la segunda fecha reaccionó y mostró una versión mucho más efectiva. Fue contundente frente a Arabia Saudita y se impuso por 4 a 0 con una gran actuación ofensiva: Lamine Yamal marcó el primer tanto, Mikel Oyarzabal convirtió por duplicado y el defensor Hassan Al-Tambakti, en contra, completó la goleada.
El cierre de la fase de grupos llegó con un triunfo ajustado ante Uruguay. España ganó 1 a 0 gracias al gol de Álex Baena, que aprovechó un error del arquero Fernando Muslera, y con ese resultado terminó como líder de su zona.
En la etapa eliminatoria, el equipo de De la Fuente ratificó su solidez: en los dieciseisavos de final dejó en el camino a Austria con una victoria por 3 a 0, en un partido que tuvo como protagonistas a Oyarzabal, autor de dos goles, y Pedro Porro, quien marcó el restante.
Los octavos de final presentaron un desafío mucho mayor ante Portugal. El encuentro fue cerrado y parecía dirigirse al tiempo suplementario, pero una jugada colectiva entre Fabián Ruiz, Rodri y Ferrán Torres terminó con la aparición de Mikel Merino, que definió para darle a España el triunfo por 1 a 0.
En cuartos de final, "La Roja" volvió a superar una prueba de carácter frente a Bélgica. Ruiz puso en ventaja a España y Charles De Ketelaere igualó el marcador, pero nuevamente Merino apareció y convirtió el 2 a 1 definitivo para sellar la clasificación.
El mejor rendimiento del torneo llegó en semifinales, cuando enfrentó a Francia y logró una victoria contundente por 2 a 0. Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal y Porro amplió la diferencia, en un partido donde el conjunto de De la Fuente logró controlar a uno de los principales candidatos al título.
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