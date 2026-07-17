"Santiguo": Lionel Scaloni y sus cábalas para la final del Mundial 2026
El entrenador Lionel Scaloni habló antes del choque con España y reveló qué supersticiones mantiene para la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
En la antesala del trascendental duelo del domingo ante España, el entrenador Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa oficial. Ante la consulta sobre sus costumbres previas, el técnico de la Selección Argentina sorprendió al confesar que ya no mantiene las históricas cábalas del proceso anterior.
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Qué dijo Lionel Scaloni sobre las viejas cábalas
"No tengo supersticiones", aseguró el DT al tomar la palabra frente a los micrófonos. Durante su declaración, recordó que en el Mundial de Qatar mantenía la costumbre de usar siempre el mismo calzado deportivo debido a la larga racha de partidos invictos que arrastraba el equipo.
Sin embargo, la sorpresiva derrota en el debut ante Arabia Saudita lo obligó a dar un giro radical en sus creencias: "Chau zapatilla, y a cambiar de zapatilla. Esa era una cábala que teníamos, pero se rompió en ese partido", detalló de forma distendida, aclarando que a partir de allí decidió no atarse a ningún objeto.
Las costumbres que mantiene en la Selección Argentina
Aunque descartó la implementación de nuevas cábalas para este partido, admitió que conserva intactos algunos pequeños rituales que lo acompañan desde su etapa como futbolista profesional.
"Sí que me santiguo, entro con el pie derecho, pero eso lo hice de cuando jugaba también", explicó con una sonrisa. Finalmente, el conductor albiceleste dejó la puerta abierta para las creencias de sus colaboradores más cercanos de cara a la definición del domingo: "Imagino que el resto del cuerpo técnico alguna cábala o superstición tendrá. Yo no tengo muchas".
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