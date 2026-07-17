"Santiguo": Lionel Scaloni y sus cábalas para la final del Mundial 2026"

"Sí que me santiguo, entro con el pie derecho, pero eso lo hice de cuando jugaba también", explicó con una sonrisa. Finalmente, el conductor albiceleste dejó la puerta abierta para las creencias de sus colaboradores más cercanos de cara a la definición del domingo: "Imagino que el resto del cuerpo técnico alguna cábala o superstición tendrá. Yo no tengo muchas".